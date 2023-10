"150 euro per incontrarmi": il concorso della Ferragni fa discutere

Volete avere le possibilità di vedere Chiara Ferragni dal vivo in occasione del party di inaugurazione del nuovo store a Roma? Preparatevi a sborsare almeno 150 euro nel suo negozio e sarete in lizza per l'unico posto messo a disposizione dall'influencer per i suoi ammiratori.

Il "concorso" per prendere parte al cocktail party di inaugurazione non è stato visto di buon occhio da tutti i follower della Ferragni, la quale pochi giorni dopo il rientro a casa del marito Fedez dall'ospedale, è tornata al lavoro a tempo pieno. Qualcuno, prima ancora di attaccare l'iniziativa del "concorsone", si è limitato a criticarla per il fatto che sarebbe stato più delicato nei confronti del consorte attendere ancora un pochino prima di riprendere a pubblicare su tutti i social network gli abituali contenuti sui brand e i vari prodotti da lei sponsorizzati. I fedelissimi, dall'altra parte,non hanno perso occasione per proteggere a spada tratta la propria beniamina, lodando invece la sua intraprendenza e la capacità di "voltare pagina": rituffarsi immediatamente nella sua quotidiana e consueta opera di sponsorizzazione è stato visto in modo positivo dai più accaniti supporters dell'influencer: "Il marito sta bene, lei dovrà pur lavorare" , ha commentato qualcuno sotto il post in cui veniva annunciata l'iniziativa.

Ed è proprio a questi fedeli scudieri della Ferragni che è dedicato il concorsone da lei stessa annunciato tramite le sue Instagram Stories: un invito relativo alle celebrazioni per l'inaugurazione del nuovo store sito in via del Babuino a Roma, ovvero in pieno centro tra piazza di Spagna e piazza del Popolo. Quale occasione migliore per potere incontrare la propria beniamina e magari scambiare con lei quattro chiacchiere? L'unica cosa da fare per poter essere estratti e ottenere l'unico posto messo a disposizione è aprire il portafoigli e acquistare nel negozio della Capitale almeno 150 euro di merce. "Circa un mesetto fa abbiamo aperto il nostro primo store a Roma firmato Chiara Ferragni" , ha spiegato l'influencer nelle sue Instagram stories, annunciando la novità prevista per il mese prossimo. "A novembre faremo un cocktail party d'inaugurazione e da qualche giorno c'è questo concorso: se nel negozio di Roma spendete almeno 150 euro avete la possibilità di vincere un ingresso. Quindi affrettatevi, non vedo l'ora di vedervi..." , conclude la Ferragni.