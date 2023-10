“Senza i donatori di sangue non ce l’avrei fatta…”. Teresa Guccini come Fedez

“Senza i donatori di sangue non sarei qui a raccontare la mia storia” . A fare questa importante rivelazione è stata Teresa Guccini, la figlia unica del grande e celebre cantautore Francesco Guccini. Teresa è stata ispirata dalla storia di Fedez e così ha deciso di raccontare via social la sua personale esperienza; sono state, infatti, le trasfusioni di sangue a salvarle decisamente la vita quando nel dicembre del 2022 – a seguito di un parto naturale in cui ha dato alla luce il piccolo Pietro – si è ritrovata in sala operatoria per un intervento di estrema urgenza.

La storia di Teresa

In questi giorni si è molto dibattuto rispetto quanto accaduto al rapper Fedez che, dopo un’emorragia interna provocatagli da due ulcere, ha subito diverse trasfusioni di sangue che – come ha voluto sottolineare l’artista – gli hanno salvato la vita. Adesso, a fare luce sul tema molto importante relativo alle donazioni di sangue è stata Teresa Guccini che proprio due anni fa è diventata mamma di Pietro, il primo nipotino del noto cantautore. La figlia di Francesco Guccini ha voluto rendere nota la sua storia pubblicando un lungo post su Instagram: “Questa foto è del 15 dicembre 2022 ed è il momento esatto in cui sono ritornata molto provata in ostetricia dalla terapia intensiva e ho rivisto il mio Pietro arrivato dalla neonatologia un giorno dopo la sua nascita” , Teresa ha iniziato il racconto con questa premessa, prima di spiegare quanto l’abbia ispirata la storia del cantante milanese: “Scrivo queste righe ispirata da quanto accaduto a Fedez perché anche io senza i donatori di sangue non sarei qui a raccontare la mia storia ed è perciò doveroso ringraziarli” . Poi, la Guccini ha voluto sottolineare quanto sia importante affrontare il parto in una struttura adeguatamente attrezzata: “La mia è stata una gravidanza perfetta e ho fatto un parto naturale, eppure, quando ho espulso la placenta, ho avuto una emorragia gravissima stimata intorno ai 2200cc che mi ha fatto scendere l’emoglobina a 4. Avere l’emoglobina a 4 all’improvviso (il minimo è 2) significa essere ad un passo dall’andarsene” , ha spiegato. È per questo che Teresa è stata portata d’urgenza in sala operatoria e soltanto dopo essersi risvegliata ha potuto riabbracciare il suo piccolo Pietro: “Mi sono svegliata in rianimazione il giorno dopo immobilizzata e intubata e senza Pietro, confusa e senza sapere bene cosa fosse accaduto. È stato difficile ma senza 4 emotrasfusioni e la prontezza degli anestesisti, ostetrici, ginecologi e rianimatori del Sant'Orsola IRCCS non ce l'avrei fatta ".

L’appello di Teresa

È a questo punto che sui social la Guccini ha voluto farsi promotrice di un messaggio molto importante: "Donare il sangue è fondamentale così come affidarsi a strutture organizzate per partorire perché durante un parto naturale possono accadere molte cose ed essere lontani da una rianimazione e da una rianimazione neonatale può virare in peggio l'esito delle cose” . “Partorire a casa può essere romantico – ha aggiunto Teresa - ma non penso sia una scelta saggia per il proprio bene e per quello del vostro bambino in momenti in cui i secondi fanno la differenza” . E ancora: “Io mi sono persa i momenti più belli, quelli di quiete dopo un parto naturale, quelli in cui ci si gode il proprio bimbo sulla pancia e ci si rende conto di una nascita ma posso dire di essere stata fortunata nella sfortuna” . Poi ha concluso: “Ringrazio ancora tutto lo staff dell'ospedale e i donatori che mi hanno permesso di raccontarvelo” .

Fedez e l’appello per l’Avis