“Esistono grazie a me…” Kevin Spacey senza freni: così asfalta Netflix

Tra le tante cose che sono successe nel mondo patinato (e fin troppo perbenista) di Hollywood, è impossibile dimenticare l’accanimento e l’affrettato giustizialismo che ha travolto - letteralmente – la vita privata e professionale di Kevin Spacey. Il celebre attore, infatti, nel corso degli ultimi anni, è stato colpito da tutta una serie di scandali e accuse di violenze sessuali che lo hanno costretto (causa forza maggiore) a prendere le distanze dal cinema e dalla tv. Il tempo, però, è stato clemente con il buon Kevin Spacey dato che, quasi tutti i processi in cui è stato imputato si sono rivelati un nulla di fatto. L’attore può anche essere stato assolto ma la sua carriera è un lontano di ricordo. È stato eclatante il suo licenziamento da House of Cards, la prima serie tv di Netflix, proprio a causa di tutte le accuse che sono cadute su di lui. "Io ho dato loro un senso - ha recentemente detto in una intervista - e loro mi hanno buttato a terra" .

Nel celebre show di Netflix, il primo che è stato prodotto dal colosso dello streaming, Spacey ha interpretato Frank Underwood, politico ambizioso che è diventato anche Presidente degli Stati Uniti. Uscito di scena senza una vera spiegazione, l’ultima stagione – la sesta – è stata affidata a Robin Wright senza però trovare successo. E, infatti, lo show è stato cancellato. Spacey, di recente, è tornato a parlare e ironizzare su quanto accaduto in un video-parodia che ha registrato e diffuso poi su Youtube nel corso della giornata di Natale. Un evento che non è unico e raro, dato che già nel 2016 è stato protagonista di un "siparietto" molto simile ma funzionale per il messaggio che l’attore vuole lanciare al pubblico: ovvero raccontare tutte le "anime" del politicamente corretto. Per farlo è tornato a indossare i panni di Frank Underwood di House of Cards e ha inscenato un’intervista con Tucker Carlson, giornalista e ex opinionista di FOX news. Nel video che in poco tempo è diventato virale, Kevin Spacey non fa altro che scagliarsi contro il colosso dello streaming, rammentato la scelta poco condivisile di aver cancellato il suo personaggio dalla nota serie televisiva.