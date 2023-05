Guè Pequeno “innamorato” di Annalisa? Il dettaglio social che rivela tutto

Annalisa, la cantante delle hit Bellissima e Mon Amour avrebbe fatto breccia nel cuore di Guè Pequeno. A sganciare la bomba il settimanale Chi di Alfonso Signorini che in questi mesi ha notato dei strani movimenti social da parte del rapper. Pare, infatti, che Guè non perda occasione di piazzare dei like “tattici” sotto ai post di Annalisa. Naturalmente, nulla passa inosservato al mondo del web e così, è scoppiato subito il gossip.

Le mosse social di Guè Pequeno

Il settimanale Chi pare non avere molti dubbi sulla vicenda tanto da dedicare spazio alla notizia sul numero in edicola in questa settimana e così, si legge: “Guè, il rapper dei record già noto come Guè Pequeno (che con l’album Madreperla è in classifica da più di tre mesi), è pazzo della collega Annalisa (che pure non scherza: con Mon Amour è balzata dal 16° al 5° posto nella classifica Fimi dei singoli)”. Poi, la rivista esperta di gossip entrando più nel dettaglio spiega cosa farebbe il rapper per farsi da notare dalla bella Annalisa: “Lei non può postare una foto o un video senza vedere comparire il like di lui. Il rapper è cool e focoso. A marzo, infatti, gli è capitato di nuovo di pubblicare sui social (per sbaglio?) un suo video hot”. In realtà, come d’altronde poi sottolinea lo stesso Chi, non ci sarebbero molte speranze per il cantante, dal momento che Annalisa parrebbe già impegnata in una relazione ancora tenuta all’oscuro. Il presunto fidanzato dell’artista starebbe, quindi, riuscendo a sottrarsi agli occhi "indiscreti" della cronaca rosa.

Il video hot del rapper

Era la fine di marzo quando sul profilo Instagram di Guè Pequeno era apparso – anche se per pochi minuti – un video che lasciava poco spazio a malintesi. Nel filmato, finito tra le storie social del cantante, lo si vedeva fare sesso con una donna ripresa di spalle. Il contenuto venne cancellato pochi minuti dopo, ma comunque, niente impedì ai follower di Guè Pequeno di accorgersi del video pubblicato per errore tanto che diversi utenti lo avrebbero visto. Inoltre, qualcuno sarebbe anche riuscito a salvarlo, pubblicandolo poi all’interno di siti con contenuti porno.

Il precedente nel 2017

Un episodio simile era già accaduto nel 2017; all’epoca, Guè condivise sempre sul proprio profilo Instagram un video molto simile (in quel caso era intento a masturbarsi) dalla durata di pochi secondi. Anche quella volta il filmato venne prontamente rimosso dal sul canale social, ma non bastò per essere visto da qualche utente che ebbe il tempo di ricondividerlo. L’episodio poi venne ripreso nel testo della canzone Adios incisa con Emis Killa sempre nel 2017. Ad ogni modo, ancora niente di certo sull’ipotetico interesse del rapper per l’ex vincitrice di Amici; chissà che non si tratti semplicemente di un “corteggiamento” professionale e che dietro tutto ciò possa nascondersi la proposta di un duetto.