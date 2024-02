"Neanche si conoscono". Lo staff della Ferragni smentisce le voci suTrussardi

In assenza di certezze, sulla presunta separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, a farsi strada sono le ipotesi. In questo caso "l'ipotesi" non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma da ben più lontano. Prima della malattia di Fedez, ai tempi in cui Tomaso Trussardi si separò da Michelle Hunziker.

Le voci che girano in rete

Dopo l'intervista di Chiara Ferragni al Corriere della Sera, in cui l'affaire separazione non viene nominato, ora il focus si concentra non tanto su Fedez, visto, non proprio di ottimo umore, alla sfilata Versace, quanto su Chiara, che secondo il gossip avrebbe un'amicizia speciale con il rampollo di casa Trussardi. Il condizionale non solo è d'obbigo, ma va assolutamente sottolineato, visto che nel silenzio più totale dei diretti interessanti, a parlare su questo argomento è lo staff dell'influencer.

Nessuna relazione, neanche una conoscenza: " Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5, 6 anni fa" . Fa sapere un componente dello staff dell'imprenditrice e influencer che all'ANSA smentisce le voci tornate alla ribalta in queste ore di una presunta relazione tra Chiara Ferragni e l'imprenditore Tomaso Trussardi.

Ma c'è chi dice che...

In molti però ricordano quando nel 2022, Tomaso Trussardi si separò da Michelle Hunziker e mentre lei aveva un flirt con il chirurgo Giovanni Angiolini, gli amici di Tomaso dichiararono che l'imprenditore stava superando il momento grazie agli amici. Su questo però spiegò bene cosa stava succedendo una "costola" di Dagospia, sito che per primo ha lanciato la bomba della seprazione tra Fedez e Chiara, il giornalista Alberto Dandolo, che sul settimanale Oggi scrisse: " Sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all'amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato "

La notizia, che in molti dicono avesse infastidito non poco Fedez, morì però lì, vista anche la grande abnegazione di Chiara durante l'operazione del marito che mise a tacere qualsiasi dubbio sull'allora solidità della coppia, rafforzato anche da un post su Instagram in cui diceva: " L’amore della mia vita Fedez ha bisogno di un sostegno extra in questi giorni. Ti amo più che mai amore mio e starai bene presto, sempre circondato dall’amore di tutta la famiglia ".

Ora però il gossip torna a ruggire, rilanciato da Davide Maggio che a Pomeriggio Cinque aveva dichiarato: " Per quanto mi riguarda, la Ferragni c'è chi l'ha consolata per bene. Più indizi? Sai cos'è Myrta, io preferisco parlare quando gli indizi arrivano a tre. Per il momento sono due, forse anche due e mezzo ". Poi, ha suggerito all'inviato di Pomeriggio Cinque Michel Dessi di cercare in Piazza della Scala. Così, c'è chi ha fatto due più due e ha ricordato che in Piazza della Scala, a Milano, c'è il ristorante Trussardi.

La secca smentita

In ogni caso, questi "rumor rosa", a parte le chiacchiere e le ipotesi, non si fondano su nulla e la smentita da parte dello staff della Ferragni tende a sottolineare proprio questo, che i problemi al momento non sono certo dovuti ad una "amicizia particolare" dell'una o dell'altro. In un momemento così delicato, va comunque sempre ricordato che si parla, nel caso in cui la notizia vennisse confermata, di una famiglia che rompe, in cui ci sono anche due bambini piccoli.