“Hanno provato a derubarmi”. Federico Massaro preso di mira sui Navigli a Milano

È stato uno dei concorrenti più apprezzati del Grande Fratello, da poco concluso su Canale 5. Apprezzato non solo per la sua bellezza, ma più che altro si è fatto notare per la sua spontaneità e per non essere entrato in collisione con alcuni pettegolezzi all’interno della Casa. Oggi, Federico Massaro – che si gode il suo successo dopo la fine del reality show – è tornato alla vita di sempre, diviso tra la carriera di modello e gli eventi mondani a cui partecipa nei locali più alla moda di Milano. E, ovviamente, sui social network ha trovato il modo di condividere attimi della sua vita con i tanti fan che ha acquistato nel corso degli ultimi mesi, grazie alla popolarità che ha acquistato con il Grande Fratello. Ma in molti hanno notato che la vita dorata di Massaro si è scontrata con la situazione incontrollabile in cui è caduta la città di Milano, in balia della micro-criminalità soprattutto nelle vie frequentate dai più giovani. Il modello e gieffino, infatti, ha subito un tentativo di furto mentre stava per tornare al suo appartamento. E ha raccontato l’accaduto in una serie di storie pubblicate su Instagram.

Da quel che sembra, nonostante lo spavento iniziale, Federico Massaro è riuscito a difendersi molto bene dagli aggressori e ha affrontato alla meglio la situazione. Tutto ha inizio alla fine di una serata ai Navigli che il modello ha trascorso in compagnia di alcuni amici, serata che è stata condivisa sui social. Federico Massaro si è poi spostato nella zona vicino alla Stazione Centrale a Milano. In quel luogo è stato raggiunto da due ragazzi che lo hanno guardato con insistenza, come racconta Massaro. " Un tipo mi dice: ‘bello stile' – esordisce Federico in una serie di video pubblicati tra le sue storie Instagram – . Poi arriva un suo amico che si avvicina alla mia collana per strapparmela. Non cade per terra ma resta appesa al mio collo ". Il racconto però non finisce qui.