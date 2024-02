"È stato un pezzo importante d'Italia". Federico Massaro e il mistero del nonno al Grande Fratello

Scoppia il “caso” al Grande Fratello: chi è il nonno di Federico Massaro? Il concorrente nella puntata del reality andata in onda ieri, 21 febbraio, è stato protagonista di un momento molto toccante in cui, a colloquio con Alfonso Signorini nel segreto del confessionale, si è lasciato andare ad alcune importanti confessioni. In particolare, il concorrente, dopo aver spiegato il perché delle sue fragilità, ha rivelato di avere un nonno molto importante, di cui, però, non ha voluto rivelare il nome.

La delusione di Federico Massaro

Il giovane modello è rimasto profondamento deluso dalle tante nomination dei compagni di lunedì scorso che, dopo aver esultato per il suo salvataggio al televoto, lo hanno votato in massa. Così, preso da un momento di sconforto si è gettato in piscina, scoppiando in lacrime. Nella Casa, la sua reazione da alcuni compagni è stata considerata “esagerata”; primo tra tutti, il nuovo arrivato Alessio Falsone gli ha persino dato dell’infantile. C’è stato, però, anche chi – come Simona Tagli – si è schierata dalla parte di Federico.

Ad ogni modo, il padrone di casa ha voluto approfondire la vicenda insieme al protagonista. Dunque, una volta chiamato in confessionale, Signorini ha domandato: “Perché hai avuto quella reazione?”. “Ho avuto una famiglia che ha sempre preteso molto da me”, ha subito esordito Federico. Poi, ha aggiunto: “Sono stato un bambino prodigio. Non voglio essere frainteso per la mia profondità. Io ho paura della superficialità. Se taccio è per non fare del male mi hanno insegnato ad essere umile, non voglio fare del male a chi me ne fa, ma cerco sempre di capire perché lo fa”.

Chi è il nonno famoso del concorrente

Le parole di Federico hanno toccato profondamente tutti. Ma le sorprese non sono finite, perché a quel punto, il concorrente ha spiegato di aver avuto una famiglia molto importante. Il padre, infatti, è stato un regista e sceneggiatore importante, Giuseppe Massaro. Ma ciò che ha colpito di più è stata la rivelazione inaspettata sul nonno. In particolare, il giovane ha spiegato di aver avuto un nonno “ingombrante”.

Immancabile, dunque, la domanda del conduttore che ha domandato chi fosse il nonno. “Non so se lo posso dire”, ha subito risposto Massaro, prima di chiosare: “È stato un pezzo importante dell’Italia, un importante dirigente di una grande azienda”. Inutile dire quanto in rete sia partita la “caccia al nonno” di Federico, seppure i risultati non siano ancora stati soddisfacenti dal momento che non esiste alcun Massaro dirigente di un’importante azienda italiana. A questo punto, dunque, non ci resta altro che attendere per scoprire se il nostro Federico ci dirà qualcosa in più sull’identità del suo nonno misterioso.