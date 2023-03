Harry e Meghan sempre più soli: anche il Met Gala li snobba

Da alcune settimane, ormai, si rincorrono voci secondo cui Harry e Meghan sarebbero sempre più isolati. La sfavillante galassia di Hollywood li avrebbe tagliati fuori dagli eventi che contano e gli amici vip, da George e Amal Clooney ai coniugi Obama, si sarebbero gradualmente allontanati dai duchi, giudicandoli “inaffidabili” . Secondo le nuove indiscrezioni i Sussex sarebbero stati snobbati pure dal Met Gala, che avrà luogo a New York cinque giorni prima dell’incoronazione di Carlo III, altro evento in cui la presenza dei duchi non sarebbe affatto scontata.

“Hollywood-snub”

Page Six rivela che i duchi di Sussex non sarebbero stati invitati al Met Gala, uno degli eventi più glamour d’America, nato nel 1948 e attesissimo dalle star e dagli amanti della moda. Anne Wintour, organizzatrice della serata, avrebbe deciso di lasciarli a casa per una ragione ben precisa: il vertiginoso calo di popolarità sia negli Usa sia nel Regno Unito, iniziato quasi in contemporanea con la pubblicazione del memoir del principe, lo scorso gennaio. Gli Stati Uniti sarebbero stanchi delle continue lamentele dei duchi: finora i due non hanno creato quasi nulla che non si appoggiasse al nome dei Windsor.

Le interviste, il documentario Netflix, il libro non sono che la ripetizione di concetti già espressi molte volte, la suddivisione un po’ troppo semplicistica, forse, tra buoni (ovviamente i Sussex) e cattivi (immancabilmente la royal family). I duchi sembrano impantanati in una certa negatività, da cui non tenterebbero neanche di uscire, magari ritenendo che possa essere una carta vincente in termini di fama e guadagni.

Questo bisogno di monetizzare sempre e comunque, anche sui fatti più privati e delicati (almeno, questa è l’impressione) avrebbe indispettito il jet set americano, portando all’esclusione di Harry e Meghan da tutti gli eventi più importanti, Met Gala compreso. I vip avrebbero paura persino che alcune loro conversazioni private possano finire in qualche libro o documentario se nei paraggi dovessero spuntare le orecchie dei duchi. Nessuno li vorrebbe più intorno, anche perché il rischio che si prendano tutta la scena è molto alto.

La rabbia di Meghan Markle

A quanto sembra Meghan non avrebbe preso bene la presunta esclusione dal Met Gala e, riporta La Stampa, avrebbe avuto una discussione con il principe Harry. Per la duchessa l’intera responsabilità del lento naufragio della loro popolarità e del loro isolamento sarebbe da imputare al memoir “Spare. Il Minore”. Comunque anche se i duchi ricevessero l’invito al Met Gala, la loro partecipazione non sarebbe assicurata, soprattutto perché l’evento di New York è troppo vicino all’incoronazione di Carlo III.

Non sappiamo nemmeno se la coppia parteciperà alla cerimonia di Westminster Abbey, però se accettasse rischierebbe la sovraesposizione e molte critiche. Sarebbe meglio mantenere un profilo basso. L’opinione pubblica inglese e buona parte di quella americana, infatti, sono dalla parte di Sua Maestà, di William e Kate, quindi bisogna stare attenti ai passi falsi. Non solo: il Palazzo reale gradirebbe che i duchi arrivassero con un certo anticipo in Gran Bretagna, in modo da non scombussolare gli ultimi ritocchi ai preparativi e consentire allo staff di lavorare serenamente.

Certo se venisse confermata la notizia riguardante il mancato invito al Met Gala per i Sussex sarebbe un colpo molto duro. Il calo di consensi avrebbe già spinto la coppia a riflettere sulla possibilità di lasciare gli Stati Uniti, ma quest’ultimo presunto sgarbo potrebbe addirittura concretizzare il desiderio di Harry e Meghan di cambiare aria per sempre.