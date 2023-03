"Andranno all'incoronazione". L'indiscrezione su Harry e Meghan che cambia tutto

Harry e Meghan torneranno a Londra per l’incoronazione di re Carlo III. Questo, almeno, dicono gli insider. I duchi non hanno ancora confermato la loro presenza, però “voci di Palazzo” assicurano che i loro nomi sono nell’elenco degli ospiti e che tutto è pronto per accoglierli. L’ultima parola spetta solo ai duchi di Sussex.

Due posti in più a tavola

Dalle indiscrezioni trapelate finora sappiamo che Harry e Meghan avrebbero ricevuto un’email con l’invito all’incoronazione di Carlo III. In questa corrispondenza non sarebbero citati i figli della coppia, Archie e Lilibet Diana, che Buckingham Palace reputa troppo piccoli per assistere all’evento del prossimo 6 maggio. La loro possibile assenza ha scatenato le polemiche di chi ritiene che i bambini abbiano subìto una disparità di trattamento rispetto ai figli di William e Kate e ai nipoti della Regina consorte Camilla.

Invece sembra proprio che Harry e Meghan parteciperanno alla cerimonia. Nonostante lo sfratto da Frogmore Cottage, la battaglia del principe per riavere la security, il clamore suscitato dal memoir del duca e le interviste contro i Windsor i due dovrebbero essere accanto a re Carlo nell’Abbazia di Westminster.

Al Daily Mail gli insider rivelano che, dal punto di vista logistico, la presenza dei duchi non sarebbe mai stata messa in dubbio. Una fonte ha dichiarato: “Harry e Meghan sono stati conteggiati in tutte le fasi dei preparativi…le auto, la disposizione dei posti, la sistemazione a tavola, tutto. Nessuno sa per certo se questo significa che hanno accettato di partecipare…Lo staff sta lavorando nella prospettiva che ci saranno. Questo tipo di preparativi devono essere fatti con largo anticipo”. Un’altra fonte ha commentato: “Tutto indica che ci saranno…”.

“Mistero Sussex”

La presenza di Harry e Meghan è il grande enigma dell’incoronazione di Carlo III. Forse tutta questa incertezza potrebbe essere dovuta a delle trattative in corso tra i duchi e Buckingham Palace sugli eventi a cui potranno partecipare, su ciò che sarà permesso loro fare, sullo spessore della loro presenza in quel fine settimana storico per il Regno Unito. Benché non vi sia ancora una dichiarazione ufficiale dei Sussex, gli insider hanno sempre dato per certo, o quasi, il loro arrivo a Londra per il 6 maggio 2023. Lo scorso febbraio il Sun ha spiegato: “I funzionari che stanno preparando l’incoronazione dicono che non vi sia stata alcuna proposta da Buckingham Palace per escludere la coppia dall’evento…”. Un insider è stato ancora più schietto: “Sicuramente saranno invitati e stiamo lavorando partendo dal presupposto che verranno”.