“Sono isolati”. Harry e Meghan pensano di trasferirsi dagli Usa

Non sarebbe un bel periodo per Harry e Meghan. Carlo III li ha sfrattati da Frogmore Cottage, gli amici importanti come Oprah Winfrey e George Clooney sembrerebbero essersi volatilizzati e programmi come “South Park” non esitano a prendere di mira il tanto ostentato desiderio di privacy dei duchi, poi smentito nei fatti da dichiarazioni rilasciate a getto continuo. Persino la popolarità è in netto calo. Per queste ragioni Harry e Meghan starebbero meditando sulla possibilità di lasciare gli Stati Uniti.

Nel mirino dei critici

Non c’è pace per Harry e Meghan. Stando a quanto rivelato da un insider al magazine Heat, citato dal Mirror, i due vorrebbero scappare il più lontano possibile da polemiche e critiche. La stampa non parla di un lungo viaggio per cambiare aria, ma di un trasferimento vero e proprio in un altro Paese: “La situazione sta rapidamente diventando scomoda e insopportabile. Si parla di tenere una base a Los Angeles e trasferirsi da qualche altra parte come il Canada, il Sud Africa o uno degli altri Paesi in cui [Harry e Meghan] godono di maggiore popolarità e simpatie” .

I Sussex non ne potrebbero più di prese in giro, di commenti caustici come quello di Chris Rock, di fughe di notizie sui loro rapporti con la Corona britannica. Non riuscirebbero a tollerare, sostengono ancora i tabloid, il fatto di essere stati isolati anche dagli amici. Per loro sarebbe doloroso dover constatare dai sondaggi di essere i membri meno amati della royal family. In effetti fa una certa impressione leggere che la coppia riscuote una percentuale di simpatie inferiore persino a quella del principe Andrea.

Il naufragio della loro popolarità già in declino, sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, è evidente. Secondo un sondaggio dello scorso 19 febbraio condotto da Redfield & Wilton e citato dal magazine Amica, Harry non riesce a conquistare la simpatia del 42% degli americani. Meghan, invece, piace soltanto al 27% degli intervistati. Secondo un altro sondaggio di Newsweek il principe Andrea, contrariamente alle aspettative, riscuote il consenso del 26% degli americani.

Fuggire lontano

L’insider sostiene che un eventuale trasferimento non debba essere confuso con una fuga della coppia dai problemi: “Possono fare soldi anche in altre nazioni, [una possibilità] che coincide perfettamente con il loro sogno di un successo globale” . Il principe Harry, poi, sarebbe felice “all’idea di vivere in un ambiente naturale ed ecosostenibile…”. In riferimento alle parole della fonte anonima sembrerebbe di intuire, al contrario, che Harry e Meghan abbiano compreso di non potersi spingere oltre con il pubblico americano. Avrebbero detto tutto ciò che avevano da dire e, da ora in poi, il rischio di diventare ripetitivi sarebbe più concreto.

L’impressione è che la coppia avrebbe esaurito le “cartucce”, diciamo così, delle rivelazioni sulla royal family. Forse si sono anche scoperti troppo, esponendosi inevitabilmente anche ai colpi dei detrattori. Di conseguenza si sarebbe prosciugato il filone d’oro americano, ovvero la possibilità di monetizzare negli Stati Uniti. Tuttavia non è così scontato che un altro Paese possa offrire ai due nuove opportunità economiche (a meno che i due non realizzino qualcosa di davvero creativo e innovativo).

Harry e Meghan sono famosi a livello planetario, l’autobiografia del duca è stata venduta in tutto il mondo e pure ogni loro intervista fa il giro completo del globo. Ovunque andranno saranno seguiti dalla loro immagine. Il rischio vero è che non si rendano conto di aver cominciato a fuggire da se stessi.