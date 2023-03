"Ho avuto più di 100 uomini". La confessione hot di Serena Grandi

“Se guardo i miei database, ho avuto più di 100 uomini” : questa, nel giorno del suo 65esimo compleanno, la confessione di Serena Grandi. Volto di spicco del cinema erotico italiano e musa del maestro Tinto Brass, l’attrice bolognese si è raccontata senza filtri ai microfoni di “Un giorno da pecora”, programma in onda su Rai Radio 1. La splendida protagonista di “Miranda” ha parlato dei suoi amori, fugaci e non, e non ha dubbi: “Adriano Panatta è rimasto nel mio cuore, è stato il più figo di tutti. Quando l'ho conosciuto io aveva 30 anni, era un figo pazzesco. Era simpatico, forte, trasgressivo, molto meglio di Berrettini, che mi pare un po’ 'moscio’ nelle pubblicità (ride, ndr”.

Serena Grandi senza filtri

“Compio 65 anni, ma me ne sento 28, perché sto vivendo una nuova fase della vita, come autrice di libri ”, ha spiegato Serena Grandi nel corso del dialogo con Franco Lauro e Geppi Cucciari. L’interprete bolognese non si è sbottonata sul suo status sentimentale attuale – “sono innamorata dell'amore, dei miei cani e di mio figlio. Uscirei solo con il criminologo di 'Quarto Grado' Garofalo, con cui parlerei di crimine e di assassini” – mentre non sono mancati i dettagli sfiziosi sulle sue relazioni più note: “Giorgio Chinaglia è stato un mio fidanzato. Grandissimo fico, peccato però che aveva un solo problema. Quale? Alzava il gomito, e quando lo faceva era duro condividere alcune cose”.