"Ho un cancro alla pelle": l'annuncio choc di Ninja, il re dei gamer

I suoi milioni di follower e ammiratori sono rimasti basiti e senza parole dopo l'annuncio che ha fatto Tyler Blevins, conosciuto da tutti come Ninja, il più famoso streamer su Twitch con 19 milioni di follower che, sul proprio account X, ha rivelato di avere un cancro alla pelle dopo una normale visita di controllo da un dermatologo che gli ha diagnosticato un melanoma.

L'annuncio di Ninja

" Sono ancora un po' sotto choc ma voglio tenervi tutti aggiornati. Qualche settimana fa sono andato da un dermatologo per un controllo annuale della pelle e dei nei che Jess (la moglie, ndr) aveva programmato in modo proattivo per me", ha scritto il 32enne con un lungo post. A quel punto è stato scoperto un neo sulla pianta del suo piede che Ninja e gli esperti avevano deciso di rimuovere " solo per stare attenti. Si è ripresentato come melanoma, ma sono ottimisti sul fatto che lo abbiamo rilevato nelle fasi iniziali" .

Poco tempo dopo, però, si accorge della presenza di un'altra macchia scura nella stessa area: dopo una biopsia è stata rimossa "un'area più ampia intorno al melanoma con la speranza che al microscopio si potranno osservare bordi più chiari che non siano cancerosi e sapremo di averlo rimosso del tutto" . Alla fine del suo messaggio ha invitato tutti a fare una corretta prevenzione. " Sono grato di avere speranza di trovarlo presto, ma per favore prendetelo come un annuncio di pubblica utilità per sottoporsi a controlli della pelle" .

Alright I’m still in a bit of shock but want to keep you all updated. A few weeks ago I went in to a dermatologist for an annual skin/mole check that Jess proactively scheduled for me. There was a mole on the bottom of my foot that they wanted to remove just to be careful. It… — Ninja (@Ninja) March 26, 2024

Le reazioni social

Neanche a dirlo sono già oltre cinque milioni le visualizzazioni al post di Ninja con quasi 3mila commenti e circa 70mila "cuori" di fan e appassionati che gli augurano pronta guarigione. " Ti mando le vibrazioni più positive ", scrive Nick Eh 30, giocatore canadese di Fortnite, game grazie al quale Ninja si è distinto di fronte al pubblico mondiale guadagnando cifre da capogiro e vicine ai 500mila dollari mensili. Ma non è soltanto il re di Twitch visto che può contare numeri record su YouTube. " Bel lavoro di proattività, tornerai sano e senza cancro! ", scrive Dexerto, tra le principali fonti di influencer, streamer e contenuti virali.

Dopo essersi iscritto a Twitch nel 2011, Ninja è diventato velocemente un appuntamento fisso sulla piattaforma per le sue giocate virali al gioco multiplayer Fortnite: i video da Youtube sono diventati così popolari che i giocatori sono disposti a pagare affinché i loro personaggi gli assomiglino.