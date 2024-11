"Mi costringono a dirlo, ho un cancro". La dolorosa rivelazione di James Van Der Beek

Ascolta ora 00:00 00:00

Durante la fine degli anni ’90 e nell’epoca d’oro dei teen drama, James Van Der Beek è stato l’attore che ha raccontato i dubbi di una generazione che si affacciava al nuovo millennio. È stato lui a prestare il volto al mitico Dawson, protagonista di Dawnson’s Creek. Dopo l’ultima puntata – in onda nel 2003 - l’attore non ha preso parte a tanti altri progetti lavorativi, tranne in rare occasioni, preferendo pensare a se stesso e alla sua numerosa famiglia. Oggi è ricordato proprio perché è stato il simbolo di una generazione che era ancora capace di sognare. James Van Der Beek, però, nel corso della notte di domenica tre novembre, ha stupito tutti con una rivelazione che ha lasciato sul suo profilo Instagram. “ Ho un cancro ”, afferma. “ Sono costretto a farlo perché un giornale stava per lanciare la notizia senza il mio consenso ”.

Nel lungo post rilasciato sui social, l’attore rivela che si trova costretto a raccontare il suo stato di salute contro la propria volontà. Era in programma un’intervista su People Magazine in cui avrebbe confessato la malattia ma, dato che la notizia stava per essere pubblicata su un altro giornale e per di più senza il suo consenso, James Van Der Beek ha pensato di esporsi in prima linea e di raccontare i fatti per limitare i danni. “Ogni anno, circa due miliardi di persone nel mondo ricevono questa diagnosi e io sono uno di loro ", scrive l’attore su Instagram. “Avevo programmato di parlarne sull’argomento in maniera approfondita su ‘People magazine' per aumentare la consapevolezza, ma le cose non sono andate come previsto. Sono stato informato che un tabloid avrebbe pubblicato la notizia" , aggiunge.

Nonostante, la gravità della situazione, James Van Der Beek afferma che è in salute e in forze, ed è già in fase un processo per combattere la malattia. “ Chiedo scusa a tutte le persone della mia vita a cui avrei voluto dirlo personalmente – ammette -.

Questo percorso non si è svolto nei tempi che avrei desiderato ma lo accettiamo, affrontando ogni sorpresa come un cartello che ci indichi un destino più grande di quel che avremmo scoperto senza un intervento divino

er favore sappiate che io e la mia famiglia apprezziamo profondamente tutto l'amore e il sostegno

– continua -. P”. Sposato e con sei figli, l’attore ammette che affronterà al meglio la sua malattia.