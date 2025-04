"Ho un figlio che non ho mai incontrato, e mia moglie...", le rivelazioni di Alessandro Borghese

Ascolta ora 00:00 00:00

È uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico italiano, non soltanto per le sue doti ai fornelli, ma anche per la sua simpatia e per il suo ruolo di conduttore in 4 Ristoranti, famoso programma televisivo di Sky Uno: stiamo parlando di Alessandro Borghese.

Intervistato da Il Giorno, lo chef parla un po' di sé, rivelando dettagli anche molto personali della propria vita, dal matrimonio con la moglie Wilma fino alla delicatissima questione del figlio mai conosciuto. Borghese parte dal principio, ossia dal suo amore per la cucina, nato grazie al padre napoletano che, ogni domenica, preparava gli spaghetti alle vongole. " Ho iniziato cucinando a casa dei miei. I miei genitori sono stati i primi sponsor. Non ho avuto maestri blasonati, non ho fatto le grandi cucine stellate. Sono un self-made man ". Le grandi esperienze, come il lavoro sotto le direttive del celebre Alain Ducasse sono arrivate dopo.

Il punto di svolta arriva nel momento in cui decide di imbarcarsi e prendere la via del mare. " È stata la mia università galleggiante gastronomica. Ho viaggiato per il mondo, ho conosciuto tante persone: tre anni a bordo, sono maturato e mi sono anche divertito ". Un'esperienza, quella a bordo dell'Achille Lauro al largo della Somalia, che lo ha segnato. Borghese aveva solo diciotto anni. La nave prese fuoco, si inclinò. Lui rimase tre giorni e tre notti su un canotto, gettando la famiglia nel panico.

Dopo questo durissimo episodio, l'arrivo in tv, di cui lo chef fa parte da almeno vent'anni. 4 Ristoranti è ormai arrivata all'undicesima stagione, e continua ad essere molto apprezzata, ma Borghese ha partecipato anche ad altri programmi importanti, come Cortesie per gli ospiti, Chef per un giorno, Cuochi e fiamme, Junior MasterChef Italia, Celebrity Chef e tanti altri.

Oltre alla carriera, Alessandro Borghese si lascia andare anche a qualche confidenza. Oggi è marito di Wilma Oliverio, sposata nel 2009, e padre di Alexandra e Arizona. Lo chef racconta l'incontro con la donna poi divenuta sua moglie: " Ero a Milano per un'intervista. E chi mi doveva intervistare si chiamava Wilma. Un nome che mi ha incuriosito, mi suonava molto antico. Quando l'ho vista, devo dire che Wilma non era per niente antica. Lei ha lavorato anche in tv: ha partecipato al Tg rosa, A Ok, il prezzo è giusto. Io non sono mai stato fidanzato ufficialmente, avevo storielle. Lei dopo 6 mesi l'ho sposata ".