"Ho un parassita nel mio viso", l'agghiacciante storia dell'attrice Brandi Glanville

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'esperienza davvero agghiacciante quella che sta vivendo l'attrice americana Brandi Glanville, nota per la parte avuta nella fortunata serie Real Housewives of Beverly Hills: la donna, infatti, sta lottando contro delle gravi deturpazioni che interessano il suo viso, e che sarebbero state causate da un parassita.

Sono ormai anni che la star sta cercando di risolvere un problema che le ha inevitabilmente stravolto la vita. Il suo incubo è cominciato nell'ottobre del 2023, quando si è accorta di avere delle strane tumefazioni sul volto. La corsa in ospedale non le ha subito fornito delle risposte, tanto che ancora oggi i medici brancolano nel buio. Sono trascorsi i mesi e gli anni, scanditi da Tac, risonanze magnetiche, ecografie, biopsie e tanti altri esami strumentali, ma si attende ancora una diagnosi chiara. Nel frattempo, la situazione ha continuato ad aggravarsi, come rivelato dalla stessa Glanville. " Si sta muovendo lungo il mio corpo… adesso è nel collo, sulla spalla, lungo il braccio ", ha spiegato l'attrice a Us Weekly. La donna ha spiegato che i noduli presenti sul suo viso producono un siero acido, dal sapore " di pollo oleoso ", che col passare del tempo le sta rovinando anche i denti.

Ma di cosa si tratta? Alcuni medici ritengono si tratti di un edema, mentre altri hanno dato una diagnosi veramente disturbante: a causare le tumefazioni sul volto, e sul corpo, dell'attrice sarebbe un parassita, che sta continuando a spostarsi. C'è poi chi parla di una situazione di forte stress che avrebbe portato la Glanville a stare così male: secondo alcuni rumors, l'attrice avrebbe avuto dei problemi con Caroline Manzo nel corso delle riprese di The Real Housewives Ultimate Girls Trip. Caroline Manzo ha infatti accusato Brandi Glanville di averle toccato le parti intime senza consenso e questo avrebbe generato grossi problemi e forto insicurezze nell'altra attrice, che ha sempre respinto le accuse.

" Voglio solo un medico che faccia della sua missione quella di aiutarmi" , ha dichiarato la Glanville a Us Weekly. A causa delle molte visite e delle molte terapie alle quali si è sottoposta, l'attrice ha perduto più di 113mila dollari, restando praticamente senza denaro. Da qui la decisione di aprie un profilo OnlyFans per cercare di racimolare del denaro.

Il mese scorso la donna ha fatto sapere di essersi rivolta al

chirurgo plastico della celebrità Terry Dubrow e di aver acconsentito ad effettuare una. Non si tratterebbe di cancro, ma le colture del materiale prelevato hanno bisogno di tempo per dare dei risultati.