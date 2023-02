"Il cuoricino non batte più...". Lo straziante annuncio di Giorgia Crivello

A sette mesi dalle nozze, Giorgia Crivello e Stefano Laudoni stavano per coronare il loro sogno: diventare genitori. La coppia avrebbe dovuto annunciare la gravidanza tra poche settimane, superato il primo trimestre, ma la notizia più brutta ha infranto tutto. " Purtroppo ieri pomeriggio a seguito di una visita di controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batte più" , ha scritto sulla sua pagina Instagram Giorgia, rivelando di avere perso il bambino che aspettava dal marito, il cestista del Elachem Vigevano.

L'influencer e il giocatore di basket, ex di Valentina Vignali, si sono sposati lo scorso luglio dopo un fidanzamento durato tre anni. La coppia, affiatatissima, è molto seguita sui social network e la notizia della gravidanza era nell'aria da tempo. I follower della Crivello si erano accorti del suo cambiamento fisico, ma Giorgia e Stefano avevano scelto di mantenere la notizia privata almeno fino al superamento del primo trimestre, quello più delicato. Ma il destino ha scelto per loro.

Le strazianti parole di Giorgia sui social

" Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio, essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti. Ma il mio corpo era cambiato e qualcuno lo aveva capito", ha scritto in un lungo post su Instagram Giorgia Crivello, annunciando la dolorosa perdita. Il cuore del feto ha smesso di battere e ora l'influencer dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica per rimuovere l'embrione: "Essendo avvenuto naturalmente, si trova ancora al suo posto, giovedì subirò un intervento per rimuovere tutto. So che tante donne mi capiranno e capiranno il dolore immenso che sto (stiamo) provando per quella che è a tutti gli effetti una perdita ".

La dichiarazione di Stefano Laudoni