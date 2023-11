"Ho sofferto di allucinazioni...". Il dramma di Stefano Tacconi a Verissimo

Il dramma di Stefano Tacconi a Verissimo. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin insieme alla moglie Laura Speranza, e ha ripercorso i difficili momenti conseguenti all’aneurisma che lo ha colpito nell’aprile del 2022. Un racconto da far accapponare la pelle: dalle allucinazioni, al doppio intervento, sino alla riabilitazione. Un periodo davvero molto complesso, perché Stefano non ha dubbi: “Quando tocchi il cervello è dura”.

Il racconto di Stefano Tacconi e della moglie Laura

“Era il giorno del suo compleanno quando ti sei sentito male”, ha subito ricordato la padrona di casa. “Lui è la mia roccia. Quel giorno lui era ad Asti con Andrea (il figlio ndr) e doveva raggiungermi ma poi non l'ho più sentito”, ha raccontato la moglie di Stefano, ripercorrendo un viaggio a ritroso nel tempo di quel terribile giorno. E ancora, ha continuato: “Mi ha chiamato alle 14 l'ospedale e una dottoressa mi ha detto che Stefano aveva avuto un aneurisma”. L’ex portiere, però non ha mai mollato e, dunque, ha rivelato Laura: “Lui non ha mai mollato. Quando sono andata in ospedale lui era attaccato a tubi ovunque. È stato tremendo avvisare i miei figli”.

Ad aiutare Stefano in questa incredibile sfida, il dottor Barbera, il medico che lo ha seguito in questo lungo percorso e che è intervenuto a Verissimo: “Sei stato una grande mia sfida, ci si rivede davanti una birra”, ha detto il dottore a Tacconi che ha poi esclamato con commozione: “I dottori sono sottopagati per quello che fanno”.

Il post operazione e l’emozione di Laura

La cosa più terribile che Stefano Tacconi ha vissuto è stato il post operazione. “Lui è stato ricoverato per una seconda volta e anche quell'operazione è stata devastante, aveva delle allucinazioni devastanti. Diceva di vedere l'acqua che scendeva dal soffitto, serpenti che camminavano per terra e ragni in tutti i muri della stanza”, racconta Laura alla Toffanin. Poi, ha aggiunto: “Ha avuto però la forza di combattere anche questa cosa”.

A questo punto, è stato proprio Stefano a intervenire, ricordando quei momenti molto difficili: “Mi arrabbiavo perché vedevo i cavalli fuori dalla finestra ma gli altri non mi credevano. Purtroppo quando viene toccato il cervello è dura”, ha detto l'ex atleta. “Ricordavo avvenimenti di 40 anni fa e non quello che avevo mangiato il giorno prima”, ha proseguito.

Infine, un momento di grande emozione, quando Laura ha dedicato a Stefano parole molto importanti: “Adesso lo amo più di prima, quando rischi di perdere una persona poi ti rendi conto di quanto conti. Noi non ci possiamo credere che sia a casa con noi”, ha concluso l'ex modella commossa, prima che in studio arrivassero il loro tre figli.