"Non lo perdono". Cosa c'è dietro la stoccata della Bortone a Memo Remigi

Memo Remigi è tornato alla carica. Dopo essersi scusato per l'ennesima volta per avere palpeggiato in diretta tv la collega Jessica Morlacchi - parlando di " gesto fatto con leggerezza " - il cantante ha puntato il dito contro la Rai e Serena Bortone. " Da lei nemmeno una telefonata ", ha detto risentito Memo Remigi ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena e la replica della conduttrice non si è fatta attendere. A Oggi è un altro giorno la Bortone stava intervistando Iva Zanicchi e ha voluto lanciare una frecciata al suo ex affetto stabile: " Iva tu sei te stessa e chi è se stessa ha sempre una marcia in più. Perché noi possiamo perdonare chi è sé stesso. Sai chi è che non perdoniamo mai? I falsi. Le persone che si fingono di essere in un modo e si rivelano in un altro modo. Io quelle persone lì, io almeno, non le perdono mai ". No, di perdono non se ne parla.

C'è aria di ritorno in Rai per Fedez? L'ipotesi è concreta. L'ultima edizione di X Factor è ai titoli di coda e già si pensa alla prossima stagione, che potrebbe vedere transitare il talent da Sky a Rai2. Punzecchiato dai giornalisti sulla possibilità di un ritorno a viale Mazzini, il rapper ha tergiversato: " Mi hanno detto che a questa domanda devo rispondere io, ma non mi ricordo più cosa mi avevano detto di rispondere. Comunque il bilancio è ottimo. E io in caso, ci sono... ". La patata bollente passa alla Rai, ma intanto sulla rete ammiraglia Fedez si vedrà di sicuro, visto che ha annunciato la sua presenza al teatro Ariston per vedere la moglie, Chiara Ferragni, condurre il Festival. Vuoi che non ci scappi un'inquadratura?