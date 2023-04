"Una farsa solo per i soldi". Torna la serie tv dei Ferragnez, l'ira dei follower

C'è una data di uscita per "The Ferragnez 2 - La serie". L'annuncio è arrivato direttamente da Fedez e Chiara Ferragni e chi pensava che le riprese fossero in stand-by si dovrà ricredere. Le registrazioni sono proseguite nonostante i rumor, la fantomatica crisi e persino la depressione di Fedez. Del resto c'era un contratto da rispettare e un lauto cachet da incassare. Le nuove puntate sarebbero in fase di montaggio, pronte per essere rilasciate sulla piattaforma di streaming Amazon Prime dal prossimo 18 maggio.

L'annuncio sui social

Poche ore fa, Chiara Ferragni ha pubblicato sulla sua pagina Instagram il post promozionale, che annuncia l'uscita della seconda stagione di The Ferragnez, la serie esclusiva Amazon Prime dedicata alla vita del rapper e dell'influencer. Si vociferava che le riprese fossero state sospese subito dopo Sanremo a causa dei problemi di salute di Fedez, ma a quanto pare le registrazioni sono proseguite all'insaputa del pubblico e ora c'è la data di uscita del sequel. " È arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo. Il 18 maggio esce la seconda stagione di TheFerragnez - La Serie e dopo l'estate ci sarà un episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo. Sarà un rollercoaster di emozioni ", ha scritto l'imprenditrice digitale sui social e in pochi minuti si è scatenata la bagarre.

La polemica social