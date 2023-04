"I Ferragnez? Un'accademia militare". La verità di Luca Vezil sull'ex fidanzata

Luca Vezil è noto ai più per essere stato per lunghi anni il fidanzato di Valentina Ferragni, che anche grazie alla sorella Chiara è diventata a sua volta influencer. E di conseguenza lo è diventato anche questo ragazzone palestrato di 31 anni, che oggi si ritrova ad avere tra le mani anche una conduzione televisiva. " Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni ", ha dichiarato Vezil al Corriere della sera.

Le parole dell'ex compagno della Ferragni svelano un retroscena che, in realtà, era ben noto sull'organizzazione della famiglia di influencer più nota del nostro Paese, con un'eco mondiale comunque altamente risonante. " Forse più che una scuola un’accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso. Sui social c’è la tendenza ad appropriarsi degli argomenti di cui tutti parlano, ecco io ho capito che non si fa. Parlo solo di quello in cui credo ", ha proseguito Vezil, ricordando la sua esposizione in occasione delle recenti elezioni politiche, " ovviamente non dicendo per chi votare anche se chi mi segue penso intuisse la mia idea. Mi pareva un dovere civico invitare tutti a votare anche se poi qualche contraccolpo c’è stato. Ho pensato: chi me lo ha fatto fare? Parlare di politica è rischioso ".

Nel corso dell'intervista, il ragazzo cerca di scucirsi di dosso l'etichetta di "fidanzato di...", ormai ex, che lo accompagna ormai da anni: " C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di... o il fidanzato della sorella di... o anche il fidanzato della sorella della moglie di... e via così, fino alla quinta generazione. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse ". Anzi, Vezil rivendica di essere il "padrino" dello sbarco social della sua ex fidanzata: " Lei era un po’ restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare ". L'avventura social dei due è nata da una maglietta: " Un giorno trovammo una mail in cui dicevano a Valentina: ti regaliamo una maglietta se fai una foto in cui la indossi. Le dissi: ti piace la maglietta? Se sì allora fallo, ti faccio io la foto. Da lì è nato tutto ".