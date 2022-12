Il 2022 è l'anno delle rotture? Ecco tutte le coppie scoppiate

Il 2022 sarà ricordato come l'anno funesto per le coppie e l'amore. Mai come in questi trecentosessantacinque giorni tante coppie si sono dette addio. Dalla prima scoppiata a gennaio (Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi) fino all'ultima di questi giorni (Federico Fashion Style e Letizia Porcu), la lista delle separazioni e dei divorzi è lunga e include anche nomi internazionali.

Michelle Hunziker - Tomaso Trussardi

La conduttrice svizzera e il rampollo di casa Trussardi sono stati i primi a dare il via alla girandola di addii. Il 18 gennaio Tomaso e Michelle - in accordo - hanno affidato all'Ansa un comunicato ufficiale, che metteva fine al loro matrimonio: " Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine ". La crisi era nell'aria da tempo e alcune riviste avevano anticipato la possibile fine della relazione, ma nessuno si aspettava un epilogo simile. A distanza di mesi - e dopo un flirt estivo della conduttrice con il chirurgo Giovanni Angiolini - sembra, però, che la coppia stia provando a ricucire il rapporto.

Shakira e Gerard Piqué

La relazione tra la popstar spagnola e l'ex calciatore del Barcellona è finita nel peggiore dei modi: tra accuse e scandali. Ad aprile Shakira e Piqué avevano già preso le distanze e i giornali spagnoli parlavano di scappatelle e tradimenti portati avanti negli anni dallo sportivo alle spalle della cantante. Lei aveva addirittura scritto un brano ("Te felicito"), nel quale spiegava con dovizia di particolari le bugie raccontate da Piqué e la sua doppia vita. L'ufficialità dell'addio è arrivata, però, solo a giugno, quando i due hanno rilasciato un comunicato congiunto conciso: " Ci dispiace confermare che ci stiamo separando ". La coppia non era sposata, ma dal loro amore sono nati i figli Sasha e Milan. Oggi i due hanno già firmato l'accordo di separazione.

Ilary Blasi e Francesco Totti

Quello tra Totti e Ilary è stato senza dubbio il divorzio più chiacchierato dell'anno. Dopo vent'anni insieme (diciassette dei quali come marito e moglie) la coppia era considerata un pilastro dell'amore quasi al pari di Sandra e Raimondo. Invece tutto è precipitato a fine febbraio quando sono uscite le prime foto di Totti e Noemi Bocchi vicini allo stadio Olimpico e la crisi è diventata di dominio pubblico. A nulla sono valse le smentite pubbliche (a Verissimo di Ilary e sui social di Francesco) e sui giornali è finito tutto il brutto di una relazione arrivata al capolinea da oltre un anno: la nuova relazione del calciatore, i furti di Rolex e borse, gli investigatori e le carte degli avvocati. L'11 luglio Totti e Ilary hanno annunciato l'addio con due comunicati differenti, segno della distanza tra loro e la battaglia legale ha avuto inizio (e prosegue tutt'ora).

Alessia Marcuzzi e Paolo Marconi Calabresi

A settembre è arrivata al capolinea anche l'unione tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo. Le voci che la conduttrice fosse in crisi con Calabresi circolavano da tempo, ma nelle ultime interviste lei aveva chiarito che gli alti e bassi in una coppia erano normali. I pettegolezzi sul presunto tradimento con De Martino (nel 2020) non avevano aiutato e a settembre è arrivata la nota ufficiale che confermava l'addio dopo otto anni di matrimonio. " Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni ", aveva scritto la coppia nel comunicato congiunto affidato alle agenzie di stampa.

Gisele Bündchen e Tom Brady

La modella brasiliana e il campione di football americano hanno annunciato la separazione lo scorso ottobre. Le voci di una crisi si erano diffuse alla fine dell'estate ma l'addio ufficiale è arrivato per bocca di Gisele. "Con molta gratitudine per il tempo trascorso insieme, Tom e io abbiamo finalizzato in maniera amichevole il nostro divorzio", ha scritto la modella su Instagram, rivelando di avere concluso il matrimonio durato 13 anni (e con due figli) in modo amichevole.

Wanda Nara e Mauro Icardi

Alla coppia argentina andrebbe dedicato un capitolo a parte perché Wanda e Mauro sono legalmente separati, ma starebbero cercando di rimettere insieme i cocci rotti. La crisi coniugale si è scatenata in seguito al tradimento del calciatore con la modella argentina Eugenia Suarez "La China". A Verissimo la Nara ha raccontato di avere perdonato il compagno, ma di non essere riuscita a gestire il rapporto con il marito turbato da liti e scarsa fiducia. Così, dopo mesi di voci che li volevano a un passo dall'addio, Wanda ha annunciato la separazione con una storia Instagram. Icardi non sarebbe stato d'accordo ma davanti agli avvocati le carte sono state firmate. Pochi giorni fa, però, la coppia si è mostrata di nuovo insieme sui social alle Maldive e ora c'è chi spera che i due tornino insieme.

Melissa Satta e Mattia Rivetti

Non è stato necessario un comunicato congiunto ma una semplice nota social per Melissa Satta per annunciare la fine della relazione con l'imprenditore Mattia Rivetti. " Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine ", ha scritto lo scorso ottobre su Instagram l'ex velina per comunicare ai fan di essere tornata single. La coppia era uscita allo scoperto dopo che i paparazzi avevano scambiato Mattia Rivetti per il fratello Matteo, sposato con figli, e sui social la showgirl era stata costretta a chiedere privacy sulla sua vita privata (dicembre 2020). Melissa e Mattia non si erano mai esposti oltre il dovuto e hanno sempre cercato di tenere al riparo dai gossip la relazione. L'addio sarebbe arrivato dopo la richiesta dell'ex velina di andare a convivere e l'imprenditore avrebbe fatto un passo indietro.

Valentina Ferragni e Luca Vezil

L'autunno caldo degli addii vip è proseguito con l'annuncio della fine della storia d'amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. L'influencer, sorella di Chiara Ferragni, e il compagno stavano insieme da anni ma le loro strade si sono divise in estate e non si sono più ricongiunte " Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiediamo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta" , dissero in una nota congiunta per annunciare la rottura. Ma solo oggi si scopre che la scelta è arrivata dalla Ferragni stanca dei continui alti e bassi della relazione.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo

L'attrice americana e il cantante del duo Benji & Fede erano pronti a sposarsi, ma la relazione è finita prima di arrivare all'altare. I motivi non sono stati rivelati dalla coppia, ma Mascolo ha chiarito di essere rimasto in buoni rapporti con l'ex. La storia tra la diva americana e l'artista italiano era nata nel 2019 e i tabloid statunitensi avevano mostrato le prime foto della coppia insieme a Los Angeles. Mascolo si era trasferito in California e aveva girato addirittura due film con la compagna. I rispettivi impegni professionali, però, li avrebbero fatti allontanare irrimediabilmente e a giugno è arrivato l'annuncio dell'addio.

Anna Tatangelo e Livio Cori

Dopo la fine della storia con Gigi D'Alessio, la cantante sembrava avere ritrovato la serenità al fianco del rapper napoletano Livio Cori. Anna Tatangelo ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e le foto con il compagno erano centellinate sui social. Tra i due, però, l'intesa sembrava andare oltre alla passione comune per la musica. In estate le riviste di gossip avevano paparazzato Cori e la Tatangelo insieme in vacanza e i fan mai si sarebbero aspettati l'addio che invece è arrivato a settembre dopo un lungo tira e molla.

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi

L'addio tra la youtuber e il produttore è stato il più social del 2022. La coppia, seguitissima sul web, stava insieme da alcuni anni e aveva iniziato una convivenza a Milano, che però non è finita bene. Insieme Rovazzi e Karen avevano annunciato la frequentazione proprio sui social network e insieme condividevano la passione per le produzioni video e per i videogiochi. Fabio e l'ex fidanzata avevano provato a mantenere privato l'addio, ma l'insistenza dei follower li ha portati a fare l'annuncio ufficiale lo scorso agosto.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi

Anche i due attori hanno cercato di mantenere privata la separazione, ma alla fine la gravidanza della Capotondi ha convinto i due a rilasciare una dichiarazione prima che i gossip prendessero la scena. La relazione si è interrotta nell'estate del 2021 ma la coppia ha deciso di prendere tempo prima di ufficializzare l'addio. Quando Cristiana è rimasta incinta di un altro uomo, però, Pezzi ha scelto di rimanere accanto all'ex compagna per tutta la durata della gravidanza e dopo il parto è arrivata la notizia. " Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame ", ha detto all'Ansa l'attrice, che oggi è mamma single della piccola Anna.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu

L'ultimo addio in ordine di tempo è quello tra Federico Fashion Style e la compagna Letizia. La coppia stava insieme da diciassette anni e dal loro amore è nata Sophie, 12 anni. L'amore sembrava indissolubile tanto che lo scorso anno, quando Federico partecipò a Ballando, l'ex moglie spese parole d'affetto e amore per lui. Invece la coppia era già in crisi da tre anni, come dichiarato dall'hair stylist. La fine del rapporto ha portato notevoli strascichi e sui social i due ex coniugi si sono accusati reciprocamente di mancanze e tradimenti.