I matrimoni vip più brevi della storia, uno di questi è durato 55 ore

L'amore è eterno, finchè dura. Il matrimonio invece è un'altra cosa, soprattutto per quanto riguarda le star, la cui brevità delle unioni spesso è da record. Da Britney Spears all'attore Eddie Murphy, da Kim Kardashian a Renee Zellweger ecco i matrimoni più brevi di sempre.

Johnny Depp e Amber Heard

Il matrimonio tra Johnny Depp e Amber Heard è durato appena poco più di un anno, prima di trasformarsi in una lunga e burrascosa battaglia legale. Dopo la separazione i due attori si sono scambiati pesanti accuse, culminate in un processo per diffamazione molto seguito dai media. La vicenda si è poi conclusa presso il tribunale di Fairfax, in Virginia, dove la giuria ha stabilito che Heard dovrà risarcire l’ex marito con oltre 10 milioni di dollari. Nello specifico, a Depp sono stati riconosciuti 10 milioni per danni compensativi e 5 milioni per danni punitivi, cifra che la giudice Penney Azcarate ha però ridotto a 350.000 dollari, in base ai limiti imposti dalla legge della Virginia.

Renee Zellweger e Kenny Chesney

Il matrimonio tra Renee Zellweger e Kenny Chesney è durato soltanto un mese. L'attrice premio Oscar ha chiesto l’annullamento sostenendo di essere stata ingannata.

Drew Barrymore e Tom Green

Drew Barrymore e Tom Green si sono lasciati dopo soltanto nove mesi con un comunicato che parla di " differenze inconciliabili "

Cher e il musicista Gregg Allman

È durato appena nove giorni il matrimonio tra Cher e il musicista Gregg Allman. Una rottura lampo che, secondo quanto emerso, fu provocata in gran parte dai problemi di dipendenza da alcol e droga di Allman. Nemmeno l’esperienza e la forza di una star affermata come Cher riuscirono a reggere l’urto di una situazione così complessa, che portò la coppia a separarsi poco dopo il “sì”.

Jennifer Lopez e Cris Judd

Il matrimonio tra Jennifer Lopez e il ballerino e coreografo Cris Judd è stato di breve durata. I due si erano uniti in matrimonio nel settembre del 2001, ma la loro relazione si è interrotta meno di un anno dopo: a giugno 2002, dopo appena 218 giorni, avevano già preso strade separate. Una storia lampo che rientra tra gli episodi più fugaci della vita sentimentale della popstar.

Britney Spears e Jason Alexander

Il 3 gennaio 2004 Britney Spears sposò Jason Alexander, un amico d’infanzia, con una cerimonia improvvisata nella celebre Little White Wedding Chapel di Las Vegas. L’unione durò pochissimo: fu annullata dopo appena 55 ore. Secondo quanto dichiarato dallo staff della popstar all’epoca, la decisione venne presa perché Britney, al momento del matrimonio, "non era pienamente consapevole delle proprie azioni".

Kid Rock e Pamela Anderson

Il matrimonio tra Pamela Anderson e Kid Rock fu tanto mediatico quanto breve. I due si dissero "sì" nel luglio del 2006, ma solo pochi mesi più tardi, nel novembre dello stesso anno, annunciarono la separazione. Una storia d’amore intensa ma fugace, durata appena quattro mesi prima di sfociare in un divorzio.

Bradley Cooper e Jennifer Esposito

Anche la relazione tra Bradley Cooper e Jennifer Esposito si è conclusa molto rapidamente: i due attori sono rimasti sposati per appena quattro mesi prima di separarsi definitivamente. Una parentesi sentimentale breve e riservata, lontana dai riflettori rispetto ad altre storie hollywoodiane.

Nicholas Cage e Lisa Marie Presley

Le nozze tra Nicolas Cage e Lisa Marie Presley sono state di brevissima durata: la coppia è rimasta sposata per circa tre mesi prima di decidere di porre fine all’unione.

Kim Kardashian e Kris Humphries

Il matrimonio tra Kim Kardashian e il giocatore di basket Kris Humphries è stato uno dei più brevi e chiacchierati di Hollywood: dopo appena 72 giorni dalle sontuose nozze, la coppia ha deciso di separarsi.

Miley Cyrus e Liam Hensworth

Appena otto mesi di uniobe tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. I due si erano sposati a sorpresa il 23 dicembre 2018, con una cerimonia intima e lontana dai riflettori, ma la loro storia non ha resistito a lungo: nell’agosto del 2019 è arrivata la separazione.

Eddie Murphy e Tracey Edmonds

Tra Eddie Murphy e la modella Tracey Edmonds vi è stato uno dei matrimoni più brevi al mondo: la loro unione è durata appena due settimane prima che decidessero di separarsi.

Chad Michael Murray e Sophia Bush

Chad Michael Murray e Sophia Bush si sono incontrati durante le riprese di "One Tree Hill", si sono sposati ma la loro unione è durata solo cinque mesi prima di separarsi.

Elizabeth Taylor e Conrad “Nicky” Hilton jr.

Tra i numerosi matrimoni di Elizabeth

Taylor, quello con Conrad “Nicky” Hilton Jr. è stato senza dubbio il più breve, durando appena 205 giorni.

Dennis Hopper e Michelle Phillips

Se non è un record ci manca poco: il matrimonio tra l’attore Dennis Hopper e Michelle Phillips è durato appena 8 giorni.