Ilary Blasi, compleanno in Cappadocia in mongolfiera: quanto costa

Ilary Blasi ha scelto la Turchia per trascorrere il weekend del suo compleanno. La conduttrice, che domenica 28 aprile ha spento quarantatré candeline, è volata in Cappadocia per trascorrere una breve vacanza insieme ai figli, Cristian, Chanel e Isabel, e al fidanzato Bastian Muller e celebrare la ricorrenza. La romana non ha mancato di condividere foto e video della magnifica vacanza all'estero sulla sua pagina Instagram e le immagini del giro in mongolfiera sopra i "camini delle fate" rocciosi ha alimentato l'invidia dei tanti follower, facendo impennare le ricerche sul web relative alla suggestiva esperienza.

Il compleanno di Ilary Blasi in Turchia

I festeggiamenti di Ilary sono cominciati alle prime luci dell'alba di domenica, quando la conduttrice ha pubblicato una storia sulla sua pagina Instagram. "Così inizia il mio compleanno", ha scritto lei mostrando il cielo della Cappadocia illuminato dai fuochi delle mongolfiere. Poi altre immagini e video, dove Ilary si è immortalata insieme ai tre figli e al compagno a bordo di una delle tante mongolfiere alzatesi nel cielo turco in attesa dell'alba. La giornata è stata scandita dai tanti messaggi di auguri di amici e colleghi arrivati a decine sui social e la Blasi si è defilata, vivendo il compleanno in riservatezza insieme alla sua famiglia.

Tra i tanti auguri c'è stato anche il messaggio di Bastian Muller, che le ha dedicato parole struggenti: "Buon compleanno amore mio, vivi per i momenti che non puoi esprimere a parole". Com'era prevedibile, però, la speciale esperienza vissuta nei cieli della Cappadocia da Ilary Blasi ha scatenato il finimondo sul web e oltre alle solite critiche sul suo stile di vita, si è scatenata la curiosità sul volo in mongolfiera.

Giro in mongolfiera in Cappadocia, quanto costa

Il volo in mongolfiera in Cappadocia è una delle esperienze più richieste dai turisti che visitano l'area rocciosa. Si tratta di un grande classico, che viene proposto da tutte le agenzie locali ma anche dai paesi di partenza dei viaggiatori e il costo è decisamente sostenuto. Il prezzo per un volo di un'ora nei cieli della Cappadocia oscilla fra 180 e 320 euro. A incidere sul costo dell'esperienza è il trasferimento dall'hotel al punto di volo, il numero dei passeggeri a bordo di ogni mongolfiera e la partenza prima o dopo l'alba.

Il costo non sarà stato di certo un problema per Ilary Blasi e il suo compagno Bastian Muller, che potrebbe averle regalato l'esperienza come dono di compleanno.