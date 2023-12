Incidente in diretta a Ballando: Teo Mammucari e Lorenzo Tano rimangono in mutante

"Problemi in sartoria?!". Così il popolo dei social network ha ironizzato sui due incidenti avvenuti durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle. Nel corso della diretta su RaiUno, infatti, Teo Mammucari e Lorenzo Tano sono stati vittime dello stesso inconveniente e hanno finito l'esibizione di ballo praticamente in mutande. Un inatteso fuoriprogramma avvenuto a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, che ha infiammato il web.

L'incidente a Teo Mammucari

Teo Mammucari si stava esibendo nella prova a sorpresa dedicata a La febbre del sabato sera sulle note del brano "Stayin' Alive". Il ballo era alle battute finali e Mammucari stava eseguendo con disinvoltura i passi di ballo insieme alla sua insegnante, quando si è spiegato a terra e i pantaloni si sono strappati. Il conduttore si è subito accorto dell'inconveniente e ha smesso di ballare, coprendosi il fondoschiena con le mani, ma la musica è rimasta alta e Mammucari non è riuscito a fare capire il problema. Così si è girato in favore di telecamera, mostrando lo squarcio e le mutande ben visibili sotto i pantaloni bianchi strappati. A quel punto Milly ha sospeso l'esibizione e lo ha invitato a non voltarsi: " No dai, se stati di fronte non si vede" . Mammucari ha allontanato Paolo Belli, che gli aveva offerto la sua giacca rosa per coprirlo, poi ha scherzato: " Ora capisco. La sarta è stata due ore dietro... m'ha allentato il filo. Ho fatto così e si è aperto tutto. Se mi date un votaccio, mi giro e faccio vedere il sedere, facciamo chiudere RaiUno ". Superato l'imbarazzo in pista sono scesi altri due concorrenti e l'incidente si è ripetuto.

Il fuoriprogramma di Lorenzo Tano