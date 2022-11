Lando Buzzanca ricoverato in ospedale: "Si stava riprendendo..."

Da martedì scorso Lando Buzzanca si trova ricoverato nel reparto di geriatria dell'ospedale Gemelli di Roma. L'attore, 87 anni compiuti il 24 agosto, ha avuto un piccolo incidente nella rsa, dove si trova da oltre un anno e è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso. A raccontare quanto accaduto all'interprete di "Il domestico" e "Il gatto mammone" è stato il figlio Massimiliano Buzzanca, che è stato ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5: " Papà ha avuto un piccolo incidente di percorso. Purtroppo, è scivolato dalla sedia a rotelle, ha sbattuto la fronte e è stato ricoverato per precauzione in ospedale, perché ha un lieve versamento ". Niente a che vedere con la terribile caduta avvenuta nel marzo del 2021, che gli costò un brutto trauma cranico. Ma intanto Lando Buzzanca è ricoverato al Gemelli da martedì scorso e sarà dimesso, presumibilmente, a metà della prossima settimana.

La caduta e il grido d'allarme della fidanzata

Che l'attore avesse avuto qualche problema durante la sua degenza nella rsa - dove si trova da oltre un anno - i suoi fan lo avevano intuito dai numerosi post pubblicati sui social da Francesca Della Valle, la fidanzata di Lando Buzzanca. Martedì 8 novembre la donna avrebbe dovuto fare visita al compagno nella struttura, ma l'attore non c'era e lei su Facebook ha denunciato: " Lando Buzzanca è sparito dalla Rsa. L'Ads non mi ha informato, nonostante mi avesse concesso di vederlo, oggi, alla 16.30. Dov'è? Chi l'ha visto? ".

Lo stesso giorno, come ha riferito il figlio Massimiliano, l'interprete palermitano è caduto dalla carrozzina, sbattendo la fronte e finendo in ospedale in osservazione. La Della Valle ha continuato, però, a denunciare l'assenza del compagno - vista la mancanza di informazioni arrivate solo venerdì a Pomeriggio 5 - e ha chiesto l'intervento immediato del giudice tutelare, che si sta occupando del caso di Buzzanca.

Le rassicurazioni del figlio di Buzzanca

Nello studio di Barbara d'Urso, Massimiliano Buzzanca ha rassicurato il pubblico sulle buone condizioni di salute del padre ancora ricoverato al Gemelli di Roma. " Gli hanno fatto tre tac e lo hanno tenuto in osservazione per tre giorni. Rimarrà in geriatria per il weekend e a metà settimana dovrebbero dimetterlo per riportarlo in Rsa ", ha spiegato l'uomo.