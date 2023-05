Servizi segreti, no fly-zone, cortei: come si prepara Londra all'incoronazione di re Carlo

Londra e tutto il Regno Unito si preparano all’evento che segnerà per sempre la storia della corona inglese, l’incoronazione di re Carlo III e della moglie, la regina Camilla, che si svolgerà nella giornata di sabato 6 maggio nell’Abbazia di Westminster. Carlo d’Inghilterra sarà il 40esimo monarca ad essere incoronatao all’interno dell’Abbazia dal 1066. Di seguito tutto quello che c’è da sapere e i luoghi interessati.

La Processione del Re

Partiranno alle ore 06.00 del mattino i preparativi per la processione che da Buckingham Palace raggiungerà l’Abbazia di Westminster. La folla potrà assistere al corteo in base all’ordine di arrivo; ad ogni modo, ci saranno anche maxischermi a Hyde Park, Green Park e St James's Park. Il corteo partirà alle 10.20 della mattina da Buckingham Palace e si muoverà lungo The Mall (l’ampio viale che unisce da ovest a est Buckingham Palace all'Admiralty Arch) fino a raggiungere Trafalgar Square. Re Carlo e la regina Camilla a bordo della Diamond Jubilee State Coach (una carrozza più moderna e confortevole rispetto a quella usata dalla regina Elisabetta) passeranno davanti al palazzo di Whitehall e lungo Parliament Street per poi raggiungere Parliament Square, la piazza del Parlamento e Broad Sanctuary. È a questo punto che i reali raggiungeranno la Great West Door dell'Abbazia di Westminster. L’orario di arrivo previsto del corteo, secondo la Bbc, dovrebbe aggirarsi intorno alle ore 11:00 e re Carlo dovrebbe fare il suo ingresso dalla Grande Porta Ovest e procederà lungo la navata centrale fino a raggiungere il centro dell’abbazia dove avverrà la vera e propria cerimonia di incoronazione.

La Processione dell’Incoronazione

Una volta terminato il rituale dell’incoronazione prenderà nuovamente avvio il corteo che vedrà il re, la regina e la famiglia reale sfilare per le strade di Londra fino a Buckingham Palace, dove daranno il tradizionale saluto ai sudditi dal balcone del palazzo reale. Per il rientro a Buckingham Palace, dopo la cerimonia, è previsto un cambio di carrozza: i reali saliranno a bordo della celeberrima ma scomodissima Gold State Coach, utilizzata per ogni incoronazione di un monarca britannico a partire dal 1830. È a questo punto, che l’ormai sovrano ufficiale della corona inglese potrà indossare la Imperial State Crown, realizzata nel 1937 per Re Giorgio e poi indossata da Elisabetta II. Camilla, invece, indosserà la Queen Mary’s Crown, con l’aggiunta di alcuni gioielli della defunta Elisabetta.

Le misure di sicurezza

Una vera e propria “armata di sicurezza” per il grande evento; a partire dal corteo della "Processione del Re" prima dell’incoronazione. Infatti, saranno presenti oltre 200 membri delle forze armate – la scorta di re Carlo III – insieme ad altre mille persone dello staff di servizio che seguiranno il corteo verso l’Abbazia di Westminster.

Anche per quanto riguarda i gioielli della Corona ci sarà un piano segreto per proteggere le ricchezze reali. L’operazione Tower of London coinvolgerà migliaia di poliziotti dislocati per le strade di Londra che saranno supportati da cecchini dell’esercito e da squadre speciali. Inoltre, tra la folla, ci saranno anche decine di ufficiali in incognito. Come scrivono i tabloid, il piano è gestito da una task force formata dai vertici della Metropolitan Police e dalla MI5. Nel corso della giornata, nella città sarà vietato l’utilizzo di droni, infatti, sarà creata una no fly zone dalla Civil Aviation Authority. Come ha svelato una fonte al Mirror online si tratta di un’operazione di sicurezza enorme e paragonabile a quella del funerale della regina Elisabetta: “Ogni organo di polizia sicurezza è stato allertato”.

La legge che vieta le proteste

Proprio il 2 maggio, giusto in tempo per l'incoronazione, è stata approvata una nuova legge, la Protect Duty, volta a proteggere i luoghi storici, ma non soltanto; infatti, consente agli agenti di intervenire su eventuali manifestanti che potrebbero interrompere il regolare svolgimento dell’evento, danneggiando edifici e vetrine, oppure rallentando il traffico e ancora, fare qualsiasi cosa che possa disturbare la folla dei cittadini.

Per il grande evento, inoltre, saranno impiegati 11.000 agenti e saranno utilizzate anche centinaia di telecamere che sono in grado di individuare volti sospetti tra la folla. Addirittura, le tecnologie adottate saprebbero distinguere anche due gemelli e riconoscere qualcuno sulla base di vecchie foto. Dunque, stando alle nuove disposizioni, a Trafalgar Square si raduneranno sicuramente i manifestanti contro re Carlo, ma la polizia adesso potrà regolarmente farli sloggiare.

I luoghi chiusi al pubblico nella capitale

Per chi sarà in visita nella capitale inglese nei giorni dell’incoronazione, per potere visitare Westminster dovrà attendere il 14 maggio. Chiusi nel giorno dell’incoronazione anche Buckingham Palace, Kensington Palace e la Torre di Londra. Sabato 6 maggio, per consentire l’evento, il traffico sarà congestionato e limitato nelle vie centrali lungo le quali passerà il corte dei reali. Anche le linee metropolitane potrebbero subire variazioni.

Londra in festa

Come è ormai noto, i festeggiamenti non si limiteranno soltanto alla giornata dell’incoronazione, sabato 6 maggio, ma proseguiranno anche nelle giornate successive, il 7 e l’8. In particolare, nella giornata di domenica è previsto uno dei momenti più attesi, il Coronation Concert che è in programma al Castello di Windsor. L’evento è stato organizzato dalla BBC e sarà anche aperto al pubblico. I biglietti sono stati già tutti assegnati tramite sorteggio, ma sarà comunque possibile seguire l’evento in diretta tv e radiofonica. Per la giornata di domenica comunque si potrà partecipare al Coronation Big Lunch, feste all'aperto e pranzi in strada organizzati in tutto il Paese, tra cui moltissimi e famosissimi "té delle cinque" di quartiere. La sera ci si potrà godere lo spettacolo Light Up the Nation: le principali attrazioni londinesi, e non solo, saranno illuminate da giochi di luci, proiezioni, laser e droni. La giornata di lunedì 8 maggio, invece, è festa nazionale.