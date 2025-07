Chi è Camille Gottlieb, la nipote di Grace Kelly che indossa il celebre abito della nonna

Per gli appassionati di cinema è impossibile dimenticare uno dei costumi più iconici della storia, ovvero quello bianco e nero indossato da Grace Kelly nel celebre "La finestra sul cortile" diretto da Alfred Hitchcock nel 1954: ebbene per omaggiare la nonna, che non ha potuto mai conoscere, la nipote 27enne Camille Gottlieb ha sfoggiato un abito ispirato proprio al "Paris Dress", in uno shooting fotografico che ha fatto il giro del web diventando in breve virale.

Alcuni hanno voluto rimarcare la somiglianza tra la compianta principessa e la 27enne, figlia di Stéphanie di Monaco e dell'ex guardia del corpo Jean Raymond Gottlieb, che con il vestito ricreato per l'occasione dalla stilista italiana Elisabetta Franchi ha preso parte al Gala della Croce Rossa di Monaco lo scorso sabato catalizzando su di sé tutta l'attenzione.

Il costume originale fu ideato da Edith Head, celebre costumista della Paramount Pictures vincitrice di ben otto premi Oscar, la quale creò dei vestiti per Grace Kelly in più di un'occasione. Proprio ne "La finestra sul cortile", capolavoro di Hitchcock del 1954 in cui la futura principessa di Monaco recitò al fianco di James Stewart, furono realizzati per il personaggio di Lisa Carol Fremont ben 5 abiti diversi, ma quello che più di tutti è rimasto nella mente degli appassionati è senza dubbio il "Paris Dress", così chiamato proprio perché la protagonista lo indossa al suo ritorno da Parigi.

L'ispirazione dell'abito indossato da Camille Gottlieb è chiara, ma rispetto al modello originale sono state aggiune delle decorazioni floreali argentate sul corpetto e uno spacco più alto nella gonna. La 27enne ha condiviso il momento coi propri follower su Instagram: "Così ho potuto rendere omaggio a mia nonna con questo splendido abito" , ha scritto la nipote della compianta principessa. Un chiaro omaggio sono anche i gioielli Cartier indossati per l'occasione, lo stesso marchio che realizzò gli anelli di fidanzamento di Grace Kelly, la quale si ritirò dal mondo del cinema ad appena 26 anni, e del principe Ranieri III di Monaco.

Come detto, Camille nasce dalla relazione tra Stephanie e il suo ex bodyguard Jean Raymond Gottlieb nel 1998, e i suoi genitori non sono mai convolati a nozze: ecco perché la 27enne non rientra nella linea di successione al trono. Ciò nonostante è nata e cresciuta nel principato, mantenendo sempre un ottimo rapporto con Pauline e Louis, i due figli nati dal primo matrimonio della madre con l'ex guardia del corpo Daniel Ducruet.

Impegnata nel sociale, la ragazza ha fondato da 5 anni l'ente benefico "Be Safe" per sensibilizzare sul tema della guida in stato di ebbrezza: lo scopo è quello di prevenire incidenti stradali facendo informazione sui rischi della strada sia ai figli che ai genitori.