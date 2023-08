"Italia, cosa ci mettete...". Olivia Wilde pazza per i taralli pugliesi. Il video social è virale

Vacanze pugliesi per l'attrice Olivia Wilde. La regista di "Don't worry darling" si sta godendo un periodo di relax nel sud Italia, facendo tappa nei luoghi più belli della Puglia, tra Monopoli e Cisternino, e proprio dal tacco dello Stivale ha condiviso alcune storie delle sue vacanze italiane tra balli tradizionali in piazza e buon cibo locale. E sui social l'attrice inglese ha scherzato con i suoi fan sui taralli pugliesi, dei quali si è detta "dipendente".

Da giorni Olivia Wilde sta condividendo con i suoi fan sui social network il giro turistico, che sta facendo tra i luoghi più belli della Puglia. Sembra che l'attrice inglese sia in Italia per valutare alcune location per il suo prossimo progetto cinematografico, che la vedrà di nuovo dietro la cinepresa. L'ex fidanzata di Harry Styles, con il quale si è lasciata lo scorso anno, si è prestata a foto con i fan italiani finite sul web e ha condiviso lei stessa video e post delle sue vacanze, come il ballo in piazza alla festa patronale dei Santi Quirico e Giulitta a Cisternino. Scatenata e senza badare ai telefonini, che la immortalavano spensierata per le vie del piccolo centro pugliese, Olivia Wilde non ha mancato di concedersi anche qualche stravizio culinario e sembra essere rimasta folgorata dalla bontà dei taralli pugliesi.

Il video virale sui taralli