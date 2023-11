Quella voce su Sinner: "La sua compagna..."

L’altoatesino più amato dagli italiani in questo momento avrà spazio nel suo cuore per qualcuno che niente ha a che fare con la racchetta e la pallina da tennis? Stiamo parlando di Jannik Sinner, colui che soltanto due giorni fa ha battuto il numero uno al mondo, Novak Djokovic a Torino, radicandosi definitivamente nell’Olimpo del tennis mondiale. Sinner ha sempre messo al primo posto l’amore per lo sport: “Vado a letto pensando a cosa fare per migliorare il mio gioco” , aveva detto in una recente intervista; tuttavia, ultimamente – dopo aver concluso la relazione con l’influencer Maria Braccini – il campione sembrava aver ritrovato l’amore con la modella meranese Laura Margesin. A quanto pare, però, si ipotizza già aria di crisi.

La fine della storia d’amore con Maria Braccini

Sin da quando ha iniziato a confrontarsi con i giganti del tennis, Jannik Sinner ha avuto al suo fianco la modella e influencer Maria Braccini (anche lei, come il campione 22enne). Poi, soprattutto a causa dei tantissimi viaggi di Sinner in giro per il mondo, i due hanno vissuto una storia ricca di alti e bassi, lasciandosi andare ad un continuo tira e molla. Ad incrinare il rapporto, non soltanto la distanza, ma anche l’estrema voglia di riservatezza del tennista. Così, secondo alcune indiscrezioni, la goccia che avrebbe fatto definitivamente traboccare il vaso sarebbe stata la pubblicazione di una foto di coppia pubblicata direttamente sui social da Maria Braccini. Uno scatto che, dunque, avrebbe fatto infuriare Sinner tanto da decidere di lasciare definitivamente la modella.

La relazione con Laura Margesin, è già crisi?

A far ritrovare la serenità al campione sarebbe stata Laura Margesin, 23enne, modella e originaria di Merano. La Margesin è l’ultima fiamma – documentata – del tennista, è una modella indossatrice e collabora con diversi marchi nazionali e internazionali. Laura si è diplomata alla Business School di Merano nel 2019. La coppia è stata paparazzata insieme lo scorso febbraio; poi, lei è stata anche sorpresa a Roma, sugli spalti del Foro Italico in occasione degli Internazionali di tennis. Tuttavia, mentre Sinner è alle prese con il torneo più importante di sempre, lei si trova dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti. È per questo motivo che in molti hanno il sospetto che tra i due possa esserci già aria di crisi. jenn