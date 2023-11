Cosa serve a Sinner perandare in semifinale: tutte le combinazioni (e il rischio biscotto per Djokovic)

L'impresa di Jannik Sinner contro Novak Djokovic non è sufficiente almeno per il momento, per raggiungere le semifinali delle Nitto ATP Finals.

Le due vittorie prima contro Tsitsipas e poi contro Djokovic, hanno consentito al tennista altoatesino di balzare al comando del Gruppo Verde in solitaria, ma per evitare spiacevoli sorprese sarà necessario un'altra grande prestazione anche contro il danese Holger Rune, pienamente in corsa dopo la vittoria per ritiro contro Tsitsipas.

Sinner si qualifica se...

Il destino è tutto nelle mani dell'italiano che, in caso di successo su Rune, rimarrebbe alla guida del proprio raggruppamento e volerebbe così di conseguenza al turno successivo con la possibilità di affrontare il secondo del Gruppo Rosso.

L'azzurro avrebbe buone possibilità di qualificazione anche in caso di un'eventuale sconfitta con Rune, maturata però in tre set con l'allievo di Boris Becker che balzerebbe in testa alla competizione e l'altoatesino che passerebbe per secondo, a patto che Djokovic non vinca con Hubert Hurkacz (subentrato all'infortunato Tsitsipas) oppure che riesca a battere il polacco cedendo però almeno un set.

Qui la situazione si complica perché qualora Djokovic dovesse avere la meglio di Hurcakz con un 2-0, le speranze di Sinner di passare anche con una sconfitta si riducono irrimediabilmente. Nel caso l'azzurro non riesca a strappare nemmeno un set, si tratterebbe di un'eliminazione beffarda, che al momento nessuno vuole prendere in considerazione.

Mentre se l'allievo di Vagnozzi e Cahill riuscisse a conquistare almeno un set, in quel caso si prospetterebbe una lotta a tre dove a far la differenza sarà il quoziente game. Per scoprire quale sarà il destino di Jannik sarà quindi necessario attendere la giornata di giovedì 16 novembre sapendo che, particolare non irrilevante, avrà il destino nelle proprie mani.

Tutte le combinazioni

La sconfitta di Djokovic contro Sinner ha reso cervellotico capire chi passerà in semifinale alle ATP Finals. Ma in realtà non complica più di tanto la situazione del campione serbo a cui basterà battere in due set Hurkacz, per essere sicuro di approdare in semifinale.

Ecco le combinazioni possibili per Djokovic per evitare l'eliminazione dalle ATP Finals.

Se Djokovic e Rune vincono in due set: danese primo, serbo secondo

Se Sinner batte Rune: italiano primo, serbo secondo

Se Rune batte Sinner e Djokovic vince in tre set: primo Rune, secondo Sinner e Djokovic eliminato

Se Rune batte Sinner e Djokovic perde: primo Rune, secondo Sinner

Se Rune batte Sinner in tre set e Djokovic vince in due: per stabilire la classifica occorrerà guardare il numero di giochi conquistati da ognuno. Non il numero totale ma il quoziente, sia per quanto riguarda i set sia per quanto riguarda i game, anche perché c'è la particolarità data dalla vittoria di Rune contro Tsitsipas: al danese sono stati assegnati 2 set vinti e 0 persi, ma 0 game vinti e 0 game persi.

Il "rischio biscotto"

I più malpensanti non escludono anche la possibilità del famoso biscotto per eliminare dal torneo, Djokovic che scenderà in campo prima della sfida tra Sinner e Rune. L'italiano e il danese una volta in campo sapranno già il risultato del serbo e dunque ogni possibile combinazione per il passaggio o meno del turno. Dovesse Djokovic lasciare un singolo set a Hurkacz, Rune vincendo lo eliminerebbe. Inoltre Sinner e Rune potrebbero (in maniera ipotetica, sia chiaro) contare il numero di giochi per la classifica avulsa.