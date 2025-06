Da Javier Bardem a Henry Cavill e Will Ferrell: tutti gli attori che hanno un "sosia" famoso

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando pensiamo alle celebrità e agli attori di Hollywood, la prima cosa che ci viene in mente è la loro unicità. Come se fossero creature leggendarie capaci di emergere dalla folla di persone comuni, gli attori e i divi della settima arte piacciono proprio perché danno l'illusione di essere fuori dall'ordinario, poco comuni, i proverbiali "uno su mille". Ma cosa succede quando anche i grandi attori finiscono con l'avere dei sosia, per di più famosi, con i quali vengono scambiati? Il mondo delle celebrità, in effetti, è pieno di personaggi che si somigliano tra loro al punto da poter passare per fratelli gemelli o quasi. Si pensi ad esempio a Will Ferrell, famosissimo attore comico che al suo attivo ha film come Elf, Daddy's Home e Zoolander. I suoi lineamenti lo rendono praticamente identico a Chad Smith, il batterista dei Red Hot Chili Pepper. I due hanno fatto anche una scena insieme al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon in cui sono vestiti uguali e sembrano davvero gemelli.

Anche Henry Cavill, attore estremamente amato per la sua interpretazione della serie tv The Witcher e interprete di Superman in film come Ma of Steel, ha il suo sosia famoso. Si tratta di Matt Bomer, attore protagonista della serie White Collar e apparso anche nella saga di Magic Mike. Amy Adams invece sembra essere la sorella gemella di Isla Fisher, attrice vista in Il Grande Gatsby e 2 single a nozze. In un'intervista conToday, l'attrice ha scherzato su questa grandissima somiglianza, al punto da mettere il volto della Adams su un biglietto d'auguri della sua famiglia e nessuno si è accorto della differenza. Tra le due, la somiglianza è talmente netta che sono state scelte per interpretare un ruolo-specchio nel film Animali Notturni. Sempre coi capelli rossi e sempre molto simili tra loro sono Jessica Chastain e Bruce Dallas Howard. Le due hanno fatto anche un film insieme - The Help - e ricordando quell'esperienza, Jessica Chastain ha dichiarato a Jimmy Fallon che fu come guardarsi allo specchio, e che "ci somigliamo davvero."

Tra le somiglianze più famose c'è quella tra l'attore spagnolo Javier Bardem, con la sua carriera internazionale, e l'attore Jeffrey Dean Morgan, che i più ricordano soprattutto per la sua partecipazione triste e struggente alla serie tv Grey's Anatomy e per quella più violenta in The Walking Dead. In un'intervista con Men's Health, Javier Bardem ha ammesso che la somiglianza è netta, ma ha specificato che Jeffrey Dean Morgan "È molto più bello di quanto non sia io." Zach Braff, conosciuto soprattutto per aver interpretato J.D. nella serie Scrubs, ha lineamenti davvero molto simili a quelli di Dax Shepard, attore e marito dell'attrice Kristen Bell.

