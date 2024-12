"Al momento giusto tutto sarà svelato". John Galliano dice addio a Maison Margiela

A sinistra John Galliano nel 2009, a destra lo stilista in una immagine scattata a maggio 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai non si contano più gli stilisti che si trasferiscono o lasciano i brand più famosi, in una sorta di effetto domino che ha visto in questo gelido pomeriggio invernale un altro eccellente addio, quello di John Galliano che dice addio a Maison Margiela.

L'addio inaspettato

La sfilata dello scorso gennaio alla Paris Fashion Week con l'iconica collezione Artisanal 2024 -considerata una delle più sontuose e originali dell'ultimo decennio- è stata quindi di fatto l'addio dell'eclettico stilista, anche se nessuno in quel momento, forse solo gli addetti ai lavori, avevano sentore del suo arrivederci al marchio. Un fashion show che aveva portato il brand ai vertici della moda mondiale con abiti perfettamente aderenti alla sua visione della moda, che all'epoca hanno fatto il giro del web. Proprio quelli sono stati forse la sua firma in calce ad una lettera di congedo a tutti gli amanti del suo genio creativo.

Lo stilista se ne va dopo 10 anni, come ha annunciato in un accorato post su Instagram e per il momento ha mantenuto il riserbo sulla sua prossima mossa: " Le voci... Tutti vogliono sapere e tutti vogliono sognare. Quando sarà il momento giusto, tutto sarà svelato. - ha scritto circondando di mistero la sua decisione - Per ora, mi prendo questo tempo per esprimere la mia immensa gratitudine. Continuo a espiare le mie colpe e non smetterò mai di sognare ".

La sua "ingombrante" personalità

Galliano è stato da sempre uno stilista divisivo, c'è chi lo ha amato e chi non ha mai capito il suo genio. Esempio ne è stata la sua uscita da Dior nel 2011 raccontata anche nel documentario High and Low: John Galliano, attualmente su Amazon Prime. Dopo tre anni, nel 2014 era poi approdato poi a Maison Margiela, portando il marchio a toccare nuove vette, alzandone anche il posizionamento nel mercato del fashion.

Il saluto di Renzo Rosso

" Lavorare con John è stata una delle esperienze più significative e d'impatto della mia vita. Mi ha fatto da mentore e mi ha mostrato la sua visione, arricchendomi culturalmente e permettendomi di portare un po' di quella visione e di quella cultura al resto del Gruppo ", ha commentato Renzo Rosso, presidente del gruppo OTB proprietario di Margiela, ma anche di marchi come Diesel, Marni e Jil Sander, in una dichiarazione rilasciata subito dopo l'addio dello stilista.

Mi sento privilegiato ad aver lavorato con due leggende come Martin (Margiela) e John. Martin ha reso questa casa un riferimento e un'icona, John l'ha resa la casa di alta moda più all'avanguardia del mondo

Rosso ha poi aggiunto: "".