Bon Jovi salva una donna dal suicidio. Scena ripresa in un video

Sono impressionanti le immagini del salvataggio diffuse dal dipartimento della polizia di Nashville, che raccontano dell'eroico gesto compiuto da Jon Bon Jovi e da una sua assistente per salvare una donna, che stava per gettarsi dal John Seigenthaler Pedestrian Bridge di Nashville (Tennessee).

Il gesto eroico di Bon Jovi

Il cantante americano stava registrando un videoclip sul ponte pedonale che attraversa il fiume Cumberland, quando si è accorto che una donna aveva superato il parapetto di protezione e stava per gettarsi nel vuoto. Un gesto estremo, del quale non si conoscono le cause, ma che ha spinto Bon Jovi a intervenire per impedire che la donna si suicidasse davanti ai suoi occhi e a quelli di altre decine di persone che, in quel momento, stavano attraversando a piedi il ponte.

Come riferito da People, il salvataggio è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 10 settembre ma solo poche ora fa il Metropolitan Nashville Police Department ha deciso di pubblicare sul web i filmati delle telecamere di sorveglianza del ponte. Nelle immagini si vede una donna vestita di blu aggrappata alla balaustra di protezione del ponte ma dalla parte esterna. La donna si guarda attorno e sembra essere in difficoltà, indecisa sul gesto che sta per compiere, e alcuni passanti la vedono ma non si fermano.

Il video del salvataggio

In lontananza si vede una troupe: è quella di Jon Bon Jovi, che stava girando un video. Insieme al cantante c'è un fotografo, un operatore video e la sua assistente. È quest'ultima a muoversi per prima verso la donna ma Bon Jovi la segue e insieme i due si avvicinano al parapetto. Il filmato pubblicato dalla polizia è senza audio, ma le immagini raccontano perfettamente ciò che succede. Il rocker si appoggia con disinvoltura al parapetto, rimane un po' distante, e inizia a parlare con la donna, che è sempre all'esterno del ponte. Nel frattempo, la sua assistente si avvicina, continuando a comunicare con lei. Quando la situazione è sotto controllo l'assistente di Bon Jovi cinge le spalle alla donna e il cantante la aiuta a superare la balaustra per tornare sul ponte in sicurezza. Il cantante è rimasto con la donna diversi minuti, parlandole e rassicurandola, poi l'ha abbracciata con forza e l'ha accompagnata lontano dal ponte dove stava per suicidarsi.

Il ringraziamento della polizia

Il video del salvataggio è diventato virale in rete e la polizia di Nashville ha ringraziato pubblicamente il cantante per il suo gesto. " Un grazie a Jon Bon Jovi e al suo team per aver aiutato una donna sul Seigenthaler Ped Bridge martedì.

Bon Jovi l'ha aiutata a convincerla a scendere dalla sporgenza sopra il fiume Cumberland per mettersi in salvo. È necessario che tutti noi ci aiutiamo a vicenda a garantire la nostra sicurezza", ha scritto il Dipartimento su X. Interpellato da People, l'artista statunitense ha preferito non commentare l'accaduto.