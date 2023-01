Disperso tra le montagne della California: mistero sull'attore britannico

Julian Sands, attore britannico di 65 anni, è stato dichiarato ufficialmente "missing", ossia disperso. Dallo scorso venerdì l'uomo si trovava sulle montagne del sud della California, colpite da gelo e maltempo. La famiglia ha denunciato la scomparsa alle ore 19:00 del giorno stesso, quando non ha più fatto ritorno.

Cosa è successo

A renderlo noto è stato l'ufficio dello sceriffo della contea di San Bernardino, località del sud est dello Stato californiano. La notizia è stata confermata anche dalla sua portavoce, Gloria Huerta. L'uomo, appassionato alpinista e trekker, ha fatto perdere le sue tracce dalla sera del 13 gennaio quando era uscito in escursione sul monte Baldy, situato nell'area delle San Gabriel Mountains, nel sud della California. Una squadra di ricercatori e una di soccorso di montagna si è immediatamente messa a lavoro per ritrovare l'attore.

A causa, però, delle pessime e difficili condizioni meteorologiche sono stati costretti a interrompere temporaneamente le ricerche. Inoltre, dove è stato visto l'ultima volta Julian Sands è una zona a rischio valanghe. Visto il tempo non favorevole, le autorità da diversi giorni avevano messo in guardia scalatori ed escursionisti sconsigliando caldamente qualsiasi uscita. Non è un caso se solo nell'ultimo mese le missioni dei soccorritori sul monte Baldy, nella catena delle Gabriel Mountains, e nelle zone circostanti sono state quattordici.

Chi è Julian Sands

Julian Sands viveva ormai da anni a North Hollywood, nell'area di Los Angeles. Ha iniziato la sua carriera da attore nel 1984. Ha interpretato un ruolo in Urla del silenzio di Roland Joffè. Riesce a fare il grande salto l'anno successivo, nel 1985, con il film come Camera con vista di James Ivory. In quell'occasione recita insieme a Daniel Day-Lewis, Helena Bonham Carter, Maggie Smith e Judi Dench. Sarà protagonista anche di altre pellicole come Il pasto nudo di David Cronenberg, Gothic di Ken Russel, Boxing Helena di David Lynch, Aracnofobia di Frank Marshall. Senza dimenticare Ocean's Thirteen e Millennium - Uomini che odiano le donne.