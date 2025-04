Kanye West confessa: "Incesto con mio cugino che ora è in carcere per aver ucciso una donna incinta"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una trovata pubblicitaria delle sue o una terribile verità. Per la gravità della situazione e il tono usato per descriverla, la nuova confessione di Kanye West – noto rapper americano – la seconda ipotesi sembrerebbe ad oggi quella più accreditata. In occasione del nuovo brano, Cousins, il cantante ha rivelato su X di aver avuto una relazione con il cugino.

Un cugino, tra l’altro, che ora si trova in carcere per aver ucciso una donna incinta. La relazione tra i due sarebbe iniziata quando erano entrambi giovanissimi. E la confessione arriva direttamente dalle parole del rapper che da tempo è noto alla cronache per i comportamenti ambigui con la moglie e le sue trovate pubblicitarie controverse. “Ho succhiato il cazz* a mio cugino fino ai 14 anni“, ha ammesso West, nel lanciare il suo nuovo singolo “Cousins“. In un post X pubblicato lunedì, West ha scritto: “Questa canzone parla… di mio cugino che è in carcere a vita per aver ucciso una donna incinta pochi anni dopo che gli avevo detto che non avremmo mai più guardato riviste porno insieme. Forse nel mio egocentrismo ho pensato che fosse colpa mia, per l’avergli mostrato quelle riviste porno quando aveva 6 anni”. Per poi concludere il tutto dichiarando: “Mi chiamo Ye e ho succhiato il cazz* di mio cugino fino ai 14 anni”.

Le dichiarazioni sono diventate subito virale. Le ipotesi di incesto hanno sconvolto gran parte egli utenti dei principali social network e, ovviamente, il mondo è rimasto sotto choc. Da qui la replica della moglie Bianca Censori. “Era un segreto, doveva rimanere tra di noi”, ha scritto Censori sotto il post. La modella – che tanto ha dato scandalo con gli outfit indossati in occasione dei vari red carpet – ha spiegato: “Ho il cuore spezzato. Essendo così vicino a Kanye, vedere il suo recente post ha spezzato qualcosa in me. Ammiro il suo coraggio di parlare di verità così profonde e dolorose, verità che potrebbero aiutare i genitori a guardare i propri figli più da vicino. Ma alcune ferite meritano di essere guarite in privato. Non tutte le cicatrici devono essere esposte al mondo. Sì, mio marito Kanye West ha avuto un’infanzia travagliata e fa male sapere che ha portato quel dolore dentro per così tanto tempo.