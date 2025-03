"Cappuccio del Ku Klux Klan e svastica". Kanye West ancora nei guai

Ascolta ora 00:00 00:00

Kanye West ha nuovamente suscitato scalpore indossando un abito nero del Ku Klux Klan durante un'intervista rilasciata a Rumble e realizzata da DJ Akademiks.

La rabbia del web

Provocatore nato, Kanye West da sempre e in ogni sua azione cerca di creare una reazione e del pubblico e lo ha fatto anche questa volta, quando oltre all'abbigliamento, nel corso della conversazione, durata un'ora, ha fatto diversi commenti controversi su altri personaggi dell'industria musicale.

West aveva iniziato l'intervista indossando una maglietta disegnata dal rapper caduto in disgrazia Sean "Diddy" Combs e una collana con sopra una svastica, che aveva precedentemente indossato in un video con il suprematista bianco Nick Fuentes.

Look studiato ad arte

Durante la lunga intervista, il rapper ha affermato di aver fatto confezionare l'abito su misura, insieme a un altro identico bianco. Quando gli è stato chiesto se avesse indossato l'abbigliamento controverso in pubblico, West ha affermato che avrebbe voluto, ma era preoccupato per la reazione che poteva avere il pubblico nei suoi confronti.

E in qualche modo aveva ragione.

Unanima infatti è stata la condanna da parte del web che come succede spesso con lui si è scatenato in commenti "non proprio positivi" . Ma a quanto pare, e come confermato da persone vicine al rapper questo era proprio l'effetto che lui voleva