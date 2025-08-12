Karima Ammar (ex di Amici 6), sparita dalla tv: ecco come è cambiata e cosa fa oggi

Da giorni si fa un gran parlare di Karima Ammars, ex cantante di Amici di Maria De Filippi, sparita dalla scena televisiva dopo la partecipazione a Tale e quale show di dieci anni fa. La cantautrice livornese è tornata alla ribalta della cronaca non tanto per la sua carriera, quanto per il commento fatto a margine di un post dedicato alla gravidanza di Alessandra Amoroso.

Cosa è successo con Amoroso

La rivista Grazia ha dedicato la copertina dell'ultimo numero in edicola ad Amoroso, definendo "rivoluzionaria" la scelta dell'artista di continuare a esibirsi in tour anche in gravidanza. Negli ultimi mesi, infatti, Alessandra si è esibita dal vivo sfoggiando con orgoglio il pancione, ma l'elogio fattole dalla rivista non è stato particolarmente apprezzato da Karima, che sotto al post di lancio dell'intervista ha commentato: "Beh, l'avevo dimostrato anche io 13 anni fa con un tour di 25 concerti in gravidanza, compresi concerti in America. Ma non ho abbastanza follower per essere intervistata da Grazia e raccontare la mia storia ". Le sue parole hanno inevitabilmente acceso la polemica e l'artista è stata travolta da critiche e commenti negativi legati al fatto che, dopo Amici 2006, un Festival di Sanremo nel 2009 e la partecipazione a Tale e quale show nel 2015, è sparita dai radar.

Cosa fa oggi Karima

Negli ultimi quattro anni Karima ha pubblicato tre album, due in studio e uno live, "Canta Autori", che sta portando in giro con un tour estivo che vede in cartellone decine di date. Oggi la sua musica cantautoriale è diventata di nicchia e l'ex talento di Amici è lontana dai palcoscenici musicali televisivi, ma continua a essere molto apprezzata dal suo pubblico. Nonostante le voci circolate in passato su una presunta relazione con il suo manager Mimmo D'Alessandro, Karima è legata da oltre dieci anni a Riccardo Ruggeri, l'ingegnere aerospaziale sposato nel 2023 con una cerimonia a Livorno. La coppia vive a Torino insieme alla figlia, Frida, nata nel 2013. Sui social network l'artista è seguita da 50mila follower e condivide molto della sua vita privata e professionale con i suoi fan.

L'ultima intervista

Di recente, sulle pagine di Fanpage, ha risposto a chi sostiene sia sparita dalla scena musicale: " Sono in tour da 3 mesi e con oltre 40 concerti. Mi fanno sorridere le persone che ormai pensano che, se non sei in televisione, non sei famoso.

Io canto più di quelli della televisione, perché questo circuito è il mio, quello dove mi sento a casa, curata e riconosciuta, e dove riesco a essere me stessa. Canto in contesti bellissimi: festival, chiese, abbazie. Tutti eventi di grande classe e, con un pubblico che viene ad ascoltare e ti sceglie".