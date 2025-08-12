Karima Ammar (ex di Amici 6), sparita dalla tv: ecco come è cambiata e cosa fa oggi

I punti chiave
Da giorni si fa un gran parlare di Karima Ammars, ex cantante di Amici di Maria De Filippi, sparita dalla scena televisiva dopo la partecipazione a Tale e quale show di dieci anni fa. La cantautrice livornese è tornata alla ribalta della cronaca non tanto per la sua carriera, quanto per il commento fatto a margine di un post dedicato alla gravidanza di Alessandra Amoroso.
Cosa è successo con Amoroso
La rivista Grazia ha dedicato la copertina dell'ultimo numero in edicola ad Amoroso, definendo "rivoluzionaria" la scelta dell'artista di continuare a esibirsi in tour anche in gravidanza. Negli ultimi mesi, infatti, Alessandra si è esibita dal vivo sfoggiando con orgoglio il pancione, ma l'elogio fattole dalla rivista non è stato particolarmente apprezzato da Karima, che sotto al post di lancio dell'intervista ha commentato: "Beh, l'avevo dimostrato anche io 13 anni fa con un tour di 25 concerti in gravidanza, compresi concerti in America. Ma non ho abbastanza follower per essere intervistata da Grazia e raccontare la mia storia". Le sue parole hanno inevitabilmente acceso la polemica e l'artista è stata travolta da critiche e commenti negativi legati al fatto che, dopo Amici 2006, un Festival di Sanremo nel 2009 e la partecipazione a Tale e quale show nel 2015, è sparita dai radar.
Cosa fa oggi Karima
Negli ultimi quattro anni Karima ha pubblicato tre album, due in studio e uno live, "Canta Autori", che sta portando in giro con un tour estivo che vede in cartellone decine di date. Oggi la sua musica cantautoriale è diventata di nicchia e l'ex talento di Amici è lontana dai palcoscenici musicali televisivi, ma continua a essere molto apprezzata dal suo pubblico. Nonostante le voci circolate in passato su una presunta relazione con il suo manager Mimmo D'Alessandro, Karima è legata da oltre dieci anni a Riccardo Ruggeri, l'ingegnere aerospaziale sposato nel 2023 con una cerimonia a Livorno. La coppia vive a Torino insieme alla figlia, Frida, nata nel 2013. Sui social network l'artista è seguita da 50mila follower e condivide molto della sua vita privata e professionale con i suoi fan.
L'ultima intervista
Di recente, sulle pagine di Fanpage, ha risposto a chi sostiene sia sparita dalla scena musicale: "Sono in tour da 3 mesi e con oltre 40 concerti. Mi fanno sorridere le persone che ormai pensano che, se non sei in televisione, non sei famoso.Io canto più di quelli della televisione, perché questo circuito è il mio, quello dove mi sento a casa, curata e riconosciuta, e dove riesco a essere me stessa. Canto in contesti bellissimi: festival, chiese, abbazie. Tutti eventi di grande classe e prestigio, con un pubblico che viene ad ascoltare e ti sceglie".