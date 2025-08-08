Alessandra Amoroso si sposa: la proposta a sorpresa durante il suo concerto a Lecce

Il tour di Alessandra Amoroso si è concluso con un vero e proprio colpo di scena: una proposta di nozze. Non quella di un fan alla propria fidanzata - come spesso accade durante i concerti - bensì quella di Valerio Pastore a Alessandra Amoroso. Il fidanzato dell'artista ha atteso che l'ex talento di Amici concludesse il suo live nella sua città natale, Lecce, per poi sorprenderla sui gradini del palco con un anello e una proposta, che proietta la coppia verso l'altare.

L'ultimo concerto a Lecce

Il video di quanto accaduto nella notte del 7 agosto è già diventato virale in rete. Alessandra Amoroso ha concluso il suo "Fino a qui Summer Tour 2025" con la tappa di Lecce. In realtà la cantante avrebbe dovuto fare altri tre concerti - Roccella Ionica, Macerata e Napoli - concludendo il suo tour estivo in piazza del Plebiscito il 24 settembre. Ma la gravidanza annunciata quando il cartellone era già fuori ha imposto all'artista la cancellazione degli ultimi impegni dal vivo, complice la scadenza della gravidanza troppo ravvicinata. Così Alessandra Amoroso ha anticipato la fine della sua tournée con la data di Lecce e proprio nella sua città natale il fidanzato ha voluto farle una sorpresa speciale.

La proposta a sorpresa

Terminato lo show Valerio Pastore è salito sul palco e, dopo averle donato un mazzo di fiori, l'ha portata verso le scalette laterali, invitandola a non preoccuparsi. Amoroso, splendida in un abito bianco aderente con il pancione sempre in risalto, ha seguito il fidanzato mostrandosi timorosa e sorpresa per il suo atteggiamento da sempre molto riservato. A quel punto l'uomo l'ha invitata a sedersi sui gradini e poi, inginocchiandosi davanti a lei, ha estratto dalla tasca dei pantaloni una custodia contenente l'anello di fidanzamento. Il video diventato virale sul web immortala l'attimo esatto in cui Alessandra Amoroso ha capito che Valerio le stava per fare la proposta e si è coperta la faccia per l'emozione. Poi lo ha abbracciato, baciandolo sulla bocca e lasciando intendere di avere detto "sì".

A confermare che ilci sarà - ovviamente dopo la nascita della figlia Penelope visto che il parto è previsto per fine settembre - è stato il compagno di Amoroso che, giratosi verso i fan delle prime file testimoni sorpresi della proposta, ha esultato: "Ha detto sì!".