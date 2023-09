Kate Moss: lo scandalo cocaina, l'ex Johnny Depp. L'attrice oggi è irriconoscibile

Era il 1990 quando una giovanissima Kate Moss esordiva con il suo primo servizio fotografico per la rivista inglese The Face. Con il suo viso spigoloso, il fisico esile e androgino, la Moss non incarnava la bellezza tradizionale ma questo non le ha impedito di diventare una delle top model più ricercate e pagate al mondo. Oggi a 49 anni, però, la sua bellezza sembra essersi appannata, lasciando i fan strabiliati per l'incredibile trasformazione.

Le foto virali scattate a Londra

Nelle ultime foto comparse sui tabloid britannici, infatti, Kate Moss è apparsa decisamente invecchiata e le immagini, che i paparazzi sono riusciti a rubare durante un pranzo in famiglia a cui l'ex modella ha preso parte, hanno messo in evidenza il viso solcato da profonde rughe. L'espressione accigliata mentre fuma una sigaretta fuori da un locale a Londra non le rende giustizia, ma Kate Moss non ha fatto niente per nascondere i segni del tempo. L'ex modella ha optato per un look casual senza make-up e i capelli sciolti e selvaggi. Poi la luce naturale delle foto ha fatto il resto: rughe marcate, pelle macchiata e denti ingrigiti, che hanno fatto rimpiangere i tempi delle copertine e delle passerelle. Questione di angolature e luci dicono gli esperti, ma intanto le foto hanno fatto il giro del web, facendo molto scalpore.

La fama, la droga, Johnny Depp

Alla soglia dei 50 anni, che la Moss compirà il prossimo gennaio, Kate porta sulla pelle i segni del tempo che passa e quelli frutto di una vita sfrenata, fatta anche di alcool e droghe. Gli eccessi hanno sempre fatto parte della sua vita dall’abuso di alcool (ne è uscita nel 2018 dopo un ricovero in rehab) al fumo, al quale non ha mai rinunciato. Fino allo scandalo "Cocaine Kate" che la travolse nel 2005, quando la stampa diffuse le foto di lei, che sniffava droga insieme al compagno Pete Doherty in uno studio di registrazione a Londra. Istantanee di una vita sregolata segnata anche dalle tante relazioni amorose. La più famosa è sicuramente quella vissuta con l'attore Johnny Depp. La coppia è stata insieme dal 1994 al 1998, ma a fare discutere - oltre al successo e alla bellezza, fu la grande differenza di età. Depp aveva 31 anni, ed era da poco uscito dalla relazione con Winona Ryder, mentre Kate aveva solo 20 anni. Ancora oggi la coppia viene ricordata come una delle più glamour degli anni '90.