Katia Ricciarelli, il dolore dopo la scomparsa di Baudo: "Nessuno mi aveva avvisata"

" Pippo l'ho amato moltissimo e non l'ho mai dimenticato ". Katia Ricciarelli non si dà pace per la morte dell'ex marito Pippo Baudo e sulle pagine della rivista Gente si è sfogata. Il popolare conduttore è deceduto il 16 agosto all'età di 89 anni, ma la notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno per la cantante lirica. Da anni Ricciarelli non aveva più notizie di Baudo nonostante la lunga unione e l'amore travolgente, ma mai si sarebbe aspettata di ricevere la notizia della sua morte dalla tv: " L'ho appreso dalla televisione: nessuna delle persone che stavano attorno a lui ha avuto l'accortezza di telefonarmi per avvisarmi, da loro ho ricevuto solo silenzio" . Un silenzio che si è fatto via via più assordante con il passare degli anni.

La fine dell'amore e il distacco

Dopo la fine del loro matrimonio, giunto al capolinea nel 2004 dopo vent'anni di relazione, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli si sono allontanati in modo drastico: " Non ci vedevamo mai, io sempre in tournée e lui al lavoro: difficile che un amore, benché grande come il nostro, potesse resistere alla lontananza ". L'ultimo incontro tra loro risale al 2020 quando, in occasione della "Turandot" all'arena di Verona, si riabbracciarono. " Ci fu un lungo e dolce abbraccio. Mi sono detta che magari l'avrei rivisto e invece nulla", ha dichiarato la cantante lirica a Gente. Sebbene i rapporti siano rimasti freddi, Ricciarelli non ha mai smesso di provare a riallacciare i rapporti: "L'ho chiamato molte volte e, tranne in un'occasione, in questi ultimi sei anni non ho potuto parlare con lui; non sapevo nemmeno del suo stato di salute e la sua morte è stata per me improvvisa e inaspettata".

Lo sfogo e le accuse di Ricciarelli

A proposito dei motivi che l'hanno tenuta lontana, sua malgrado, da Pippo Baudo Katia Ricciarelli si è sfogata: " Del perché dovete chiedere al cerchio magico attorno a lui e questo amplifica il mio dolore. Per sentirlo dovevo passare attraverso la sua assistente Dina. Credo che Pippo non avesse attorno a lui le persone giuste.Una volta mi disse di avere intestato due appartamenti di Roma alla sua assistente Dina. Io rimasi colpita e gli chiesi come mai. Mi rispose: 'E' buona e mi sta vicino'. Questo le fa capire tutto" . La cantante lirica ha ricordato anche un altro fatto legato agli ultimi anni del conduttore, la cui salute è andata progressivamente peggiorando: " Una volta mi dissero che doveva essere operato: arrivai in ospedale e l'intervento era già avvenuto. Sono sempre stata messa all'oscuro di tutto e questo per me rimane un grande dolore".

. "Si chiude un'ampia parentesi della mia vita. Quando sarà il mio momento spero di ritrovarmi con lui per farci quattro risate"

La scomparsa di Baudo è la fine di un lungo capitolo privato di Ricciarelli, ha concluso l'artista.