Kekko dei Modà rompe il silenzio: ecco come sta dopo "l'incidente"

Non è un buon periodo per Kekko dei Modà: per lui il Festival di Sanremo è iniziato con il "piede" sbagliato. Nulla a che fare con il suo lavoro di cantante, anzi, al Festival la band è stata apprezzatissima, sia per la sua canzone che per la performance che hanno portato.

L'incidente

Come Francesca Michielin, anche lui è caduto dalle scale dell'Ariston durante le prove, a poche ore dall'inizio della kermesse. Mentre Francesca si è prontamente ripresa da un problema alla caviglia, curato con un tutore, lui ha riportato una "lieve contusione toracica", di cui non si è saputo più nulla, almeno fino ad ora. A svelare come sta ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia.

Secondo lui, il frontman dei Modà si esibirebbe "nonostante i medici e il management gli abbiano sconsigliato di farlo" e nonostante provi un "dolore lancinante, senza mai lamentarsi, senza mai chiedere niente di più di quello che gli è concesso". Il giornalista ha sottolineato anche l'orario in cui la band si è esibita, considerato "improbabile", e si chiede perché, se Carlo Conti e l'organizzazione del Festival sono informati del "dolore lancinante alle costole" e del "braccio dolorante", non lo abbiano agevolato, ad esempio facendolo cantare alle 21:30 invece che a mezzanotte.

Le parole di Kekko

Alla fine, anche il diretto interessato ha rotto il silenzio, pubblicando un post in cui racconta il suo attuale stato di salute:

"Romantici, come molti sanno – spiega – lunedì, durante le prove, sono scivolato e mi sono fatto male alle costole. Il dolore persiste e, per tutelare le esibizioni sul palco, abbiamo dovuto rinunciare a tutti gli impegni promozionali della settimana sanremese."

Aggiunge poi:

"L'affetto che, come sempre, ci avete fatto percepire fortissimo ha lenito la tristezza, e la certezza di potervi riabbracciare ai concerti ci fa

guardare al futuro con un sorriso. ...E per chi si chiede perché sono stato in silenzio fino ad ora e sono rimasto qua nonostante questo problema, la risposta è semplice: di lavoro faccio il cantante, non il personaggio".