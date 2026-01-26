Khaby Lame, la cifra da capogiro con cui ha venduto la sua azienda

In Italia Khaby Lame è stato uno dei primi influencer e content creator a trasformare la sua viralità sui social in un vero e proprio lavoro, capace di fatturare cifre astronomiche che lo hanno innalzato molto al di sopra della media nazionale, spesso suscitando anche invidia e rabbia. Diventato famoso per i suoi video muti in cui offriva soluzioni ovvie a problemi sciocchi mostrati da altre personalità online, Khaby Lame è diventato il tiktoker italiano più seguito al mondo - proprio perché i suoi video erano universali - ed è al momento il primo dei seguiti su Tik Tok, con un profilo che conta oltre 160 milioni di iscrizioni. Con il successo, però, è successa la prima grande rivoluzione dell'economia digitale: Khaby Lame ha smesso di essere una semplice persona, ed è diventato un testimonial, una pubblicità vivente. E, a quanto sembra, ora è in atto un altro cambiamento, secondo il quale l'uomo diventerà il brand di se stesso, una marca da mettere sul mercato.

È infatti di queste ore, come riporta il Corriere della Sera, la notizia che la Step Distinctive Limited, la holding che si occupa di tutte le attività legate al brand Lame, sia stata venduta per una cifra che non dovrebbe essere inferiore al suo valore di mercato, vale a dire 975 milioni di dollari. Secondo le prime indiscrezioni trapelate online l'accordo, datato 9 gennaio 2026, è stato siglato dall'azienda che si occupa di collaborazioni, diritti d'immagine ed e-commerce per Lame e la Rich Sparkle Holding Limited, un'azienda dal respiro internazionale da sempre interessata al mondo digitale. Se l'aquisto verrà confermato, per gli specialisti del settore si tratterà di una vera e propria rivoluzione nel mondo di Khaby Lame, l'uomo nato a Dakar e diventato ufficialmente cittadino italiano nel 2022.

Il piano sembrerebbe infatti quello di cambiare modello di business: vale a dire concentrarsi non solo sulla monetizzazione dei contenti o sulle sponsorizzazioni dei prodotti voluti dai brand. Sarebbe lo stesso Khaby Lame a diventare brand di se stesso, un qualcosa da mettere in vendita e da mercificare. E in questa ottica è interessante notare che, sempre secondo le prime informazioni trapelate online, l'accordo prevede anche lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale per ricreare una specie di "gemello digitale" di Lame, capace quindi di replicare tanto le espressioni quanto i gesti di un content creator che è stato in grado di creare una rara comunicazione non-verbale, che dunque non fosse sottoposta alle barriere linguistiche e che, proprio per questo, è potuta arrivare ai cittadini di tutto il mondo con uno smartphone a disposizione.

Se questa notizia risultasse vera, significherebbe che Khaby Lame ha accettato di dare i popria una tecnologia legata alla IA per poter creare potenzialmente contenuti all'infinito, forse senza che il pubblico debba necessariamente sapere se sta guardando Lame o il suo gemello viruale.