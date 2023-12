Timothée Chalamet e Kylie Jenner "felicemente innamorati" da un anno? Ecco il loro segreto

Ormai non ci sono dubbi: Timothée Chalamet e Kylie Jenner fanno coppia fissa. I due, fino a questo momento, hanno sempre cercato di non far parlare troppo della loro love story, ma ormai è evidente che facciano davvero sul serio. È proprio per questo che l’imprenditrice e modella statunitense ha anche voluto partecipare all’anteprima di Wonka, il nuovo film che vede protagonista il giovane Timothée.

Kylie Jenner alla prima di Wonka

Come anticipato, a dare sostegno e manforte all’attore 27enne in occasione del suo nuovo film, è stata proprio la fondatrice del brand Kylie Cosmetics. La Jenner si è presentata alla première tenutasi al Regency Village Theatre di Los Angeles, in compagnia della mamma, Kris Jenner. Le due sono entrare in sale soltanto dopo l’inizio della proiezione. Il motivo? Probabilmente il non volere dare troppo nell’occhio e provare a passare inosservate, anche per non “rubare i riflettori” al neo fidanzato.

La storia d’amore tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet

I due si sono conosciuti lo scorso gennaio, appena poco dopo la rottura tra Kylie e il rapper Travis Scott, con cui ha avuto due bambini; entrambi, infatti, erano presenti alla sfilata di Jean Paul Gaultier durante la settimana dell'alta moda a Parigi. Tuttavia, le voci su una presunta relazione hanno iniziato a circolare nel mese di aprile. Così, soltanto 5 mesi dopo sono venuti allo scoperto, quando, in occasione del concerto di Beyoncé a Los Angeles, si sono lasciati immortalare per la prima volta in atteggiamenti complici, scambiandosi baci e abbracci che, a quel punto, hanno confermato la loro storia. Una settimana dopo erano stati nuovamente sorpresi sugli spalti degli US Open a New York. Poi, sono stati avvistati anche alla settimana della moda a Parigi a settembre, sino alla partecipazione, il mese scorso, ai WSJ Magazine’s 2023 Innovator Awards, dove hanno calcato il red carpet da separati, ma successivamente hanno trascorso tutta la serata insieme.

Adesso, il loro amore sembrerebbe procedere a gonfie vele. La modella, infatti, sarebbe “incredibilmente felice” con l'attore che ha ormai definito come “il suo ragazzo”; a svelarlo un insider al periodico statunitense People, il quale ha anche rivelato che il 27enne pensi di Kylie che sia “una mamma straordinaria”. “Lui sostiene molto la carriera di lei, così come lei fa con la sua. Entrambi cercano di partecipare agli eventi che sono importanti per l'altro”, ha proseguito la fonte. Infine, ha concluso: “Chalamet è molto bravo con Kylie. Da quando esce con lui sembra molto contenta, rilassata e concentrata. La sua famiglia lo ama”. Insomma, a quanto pare Kylie sembrerebbe aver ritrovato la serenità tra le braccia di Timothée che, nel frattempo, è stato appena nominato migliore attore ai Golden Globe proprio per Wonka.