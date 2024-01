L’avvocato, la distanza e le foto: tutto quel che non torna su Fedez e Ferragni

La tarantella della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez continua ma, spogliando il discorso di ogni ipocrisia, le colpe del gossip che corre veloce non possono che essere rintracciate all'interno delle mura dell'attico di City Life. I due per anni hanno abituato i loro seguaci ai video di coppia, ai siparietti che, non senza una sfumatura di "blasfemia televisiva", hanno fatto sì che in tanti li considerassero come novelli "Sandra e Raimondo". L'improvviso silenzio sulla vita familiare e l'assenza di pubbliche dimostrazioni di affetto e vicinanza hanno inevitabilmente fatto sorgere il dubbio che tra i due ci sia un momento di crisi.

Selvaggia Lucarelli è stata la prima a esternare nero su bianco questa ipotesi, riferendo di una presunta acredine a seguito dei video scomposti di Fedez contro i giornalisti appostati sotto la loro abitazione. Un atteggiamento non gradito da Ferragni che, ancora una volta, ha dovuto subire l'esplosione di ego del marito, incapace di rimanere un passo indietro e desideroso di prendersi la scena. Ma i segnali di una possibile distanza tra i due erano stati notati anche in precedenza. Il rapper, nel giorno in cui è scoppiato il caso, si è affrettato ad andare sui social per dire che lui non è sua moglie, che sono due persone distinte e come tali devono essere considerati in merito alla beneficenza. Non certo un'uscita atta a supportare la moglie in un momento di difficoltà. Da quel momento c'è stato lo stop a tutti i momenti di coppia, fino al video di capodanno, in cui Fedez ha inquadrato Ferragni durante i festeggiamenti anticipati dedicati ai bambini.

Possibile che Fedez abbia pensato che andare in video a far cagnara potesse essere un modo per supportare la moglie e non abbia pensato a qualcosa di più "intimo" e familiare per sostenere l'immagine di Ferragni? Quelli che fino a qualche giorno prima pubblicavano foto di loro nudi e abbracciati allo specchio, che intrattenevano i propri follower con siparietti in cui esibivano la loro complicità, non hanno individuato in una foto "di coppia" un modo smart per suscitare l'empatia del pubblico? Ecco, da queste assenze il pubblico ha dedotto che tra i due ci fosse un problema. Non si può certo biasimare chi l'ha pensato, a fronte di una sovraesposizione precedente di "buoni sentimenti" che si è interrotta di colpo. E considerando l'ormai scarsa fiducia che i follower ripongono in Ferragni, che ha perso gran parte della sua credibilità, anche le smentite sulla presunta visita all'avvocato divorzista riferita da Vanity Fair perde di significato. Così come non assumono alcun valore le foto pubblicate da Fedez in "formato famiglia" con moglie e figli per smentire la crisi: il pacchetto di immagini pubblicitarie è passato di moda, per recuperare la credibilità occorre ben altro ai Ferragnez.

I due, come coppia, sembrano essere stati investiti da un'onda che li sta portando sempre più lontani. Fedez prova a stare a galla dedicandosi al suo progetto di podcast, alla bevanda sponsor del Milan e alla musica, come testimonia l'avvicinamento a uno dei rapper più controversi di Milano. Lei, invece, tenta di stare sulla strada del marketing ma anche qui si mostrano importanti falle. Sono spariti tutti gli adv dei brand, non ci sono più i supplied e Ferragni promuove solamente i prodotti del suo brand, per altro scontati in occasione dei saldi. Impossibile al momento sapere se la mancanza dei post sponsorizzati sia frutto di una sospensione volontaria delle collaborazioni, visto il momento, o se i brand le abbiano voltato le spalle. Quel che è certo è che per quanto i due possano essere infastiditi dalle voci sul loro conto, la responsabilità del gran clamore mediatico non possono che cercarla all'interno del loro progetto. Se per una vita campi sotto i riflettori sotto i quali ti sei volontariamente infilato, grazie ai quali ai guadagnato milioni di euro e fama internazionale, devi imparare a rimanerci anche quando non hai solo cuori ma anche fischi.