Lei coi figli e lui col cane: cosa succede ai Ferragnez

Dopo le voci che davano i Ferragnez separati nel weekend di Fashionweek a Milano, oggi è arrivata la conferma. Fedez è rimasto nell'attico di City Life con il cane Paloma mentre l'influencer è andata in montagna con i figli, la madre e la sorella Valentina. Come mai in un momento così particolare per Ferragni, che avrebbe bisogno della vicinanza della sua famiglia, i due non trascorrono insieme tutto il tempo che hanno a disposizione? Una domanda la cui risposta sembra rafforzare l'ipotesi di una crisi in corso in famiglia, come rivelato in anteprima da Selvaggia Lucarelli.

Il motivo potrebbe risiedere nell'ennesima sparata del rapper, che sembra incapace di rimanere in silenzio e tranquillo, trovando sempre nuovi modi per attirare l'attenzione su di sé. L'attacco sferrato ai giornalisti e a Myrta Merlino ha rimesso Fedez al centro della scena ma, soprattutto, ha mandato in parte all'aria i piani di Chiara Ferragni e del suo pool di avvocati ed esperti di comunicazione, che stanno cercando di farle superare la tempesta. Basso profilo e nessun riferimento a quello che sta accadendo: è questa la strategia che sembra aver adottato il gruppo di lavoro dell'influencer, diametralmente opposto a quanto ha fatto Fedez attaccando frontalmente i giornalisti che cercavano immagini della moglie.

Sembra essere stato questo il motivo che avrebbe scatenato l'ennesima crisi in famiglia che ha separato per il weekend i Ferragnez. Fedez non compare da settimane nelle storie del marito e viceversa ma, soprattutto, il rapper prosegue nel suo percorso e nelle sue storie Instagram ha sottinteso un collegamento tra la morte della ristoratrice e il caso di sua moglie, anche perché i due casi hanno come comun denominatore proprio la giornalista che li ha portati alla ribalta. Ma forse all'influencer non servono questi interventi in questo momento, avrebbe bisogno di un altro tipo di supporto. Intanto Ferragni, per la prima volta, ha saltato la Milano Fashionweek, l'evento più iconico e importante per una influencer che vive e lavora nel capoluogo lombardo. Questo, che non è un dettaglio, dà l'esatta misura della crisi che sta vivendo Ferragni e del danno reputazionale che è derivato dal pandoro-gate. Un danno che difficilmente potrà essere recuperato.