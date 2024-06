L’ex avvocato di Paolo Calissano ora al processo per peculato aggravato

Ascolta ora 00:00 00:00

È fresco il ricordo della scomparsa di Paolo Calissano, celebre per essere stato uno dei volti più amati delle fiction Mediaset. Morto il 29 novembre del 2021 a causa di un mix letale di antidepressivi, sulla sua vita privata si è aperto un vero e proprio caso. Non solo mediatico ma anche giudiziario che, oggi, arriva già a una svolta. Difatti, sulla questione è finito nella morsa l’avvocato di Calissano che finisce sotto processo per peculato aggravato, falsità ideologica, falsa perizia per errore determinato da inganno. Questi sono i reati ai quali dovrà rispondere Matteo Minna, l'avvocato e poi tutore di Paolo Calissano. Secondo la procura della Repubblica con il pubblico ministero Francesco Cardona Albini, il legale avrebbe circuito e sottratto all’attore ben 500mila euro, approfittando delle sue dipendenze.

Matteo Minna, che è stato difeso dai colleghi Enrico Scopesi e Maurizio Mascia, era unno stretto confidente di Calissano e lo conosceva da tredici anni. Erano legati non solo da una forte "amicizia" ma, per l’appunto, era il legale che si occupava dell'attore come amministratore di sostegno. La vicenda è complessa. Secondo quanto è stato ricostruito in sede d'indagine della Guardia di Finanza, Paolo Calissano non sarebbe l'unica "vittima" che è caduta nel gioco Minna, ma nella rete ci sarebbero diverse persone, tra cui una donna con dipendenze a cui avrebbe sottratto 155 mila euro. I fatti rivelano che l’avvocato ha prelevato denaro dai conti dei suoi clienti, trasferendolo ogni denaro sul suo conto in banca.

L’avvocato è stato arrestato già l'anno scorso, ovvero nel 2023, e da dicembre si trova ai domiciliari, con un'ordinanza di custodia cautelare e, alla luce dei risvolti, ora attende il processo. In attesa i capi di accusa non lasciano ben pensare. Minna dovrà rispondere davanti al giudice di peculato aggravato, falsità ideologica, falsa perizia per errore determinato da inganno perché “ avrebbe indotto in errore il consulente incaricato dal giudice tutelare di Genova di esaminare la gestione patrimoniale e la regolarità dei rendiconti presentati in relazione agli incarichi ricevuti ”. Tutto sarebbe emerso durante le indagini sulla morte di Calissano.

Il suicidio, infatti, avrebbe fatto drizzare le antenne agli inquirenti e indagare più a fondo sulle motivazioni del gesto compiuto. E forse, proprio la scoperta della truffa del suo amico e legale avrebbe indotto l’attore (già debole psicologicamente) a compiere il gesto estremo.