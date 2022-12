"Non è stata la droga". La verità sulla morte di Paolo Calissano

" Mio fratello non è morto a causa degli stupefacenti ". La dichiarazione rilasciata da Roberto, fratello dell'attore Paolo Calissano, è di quelle che non lasciano dubbi alle interpretazioni. Attraverso le pagine del Corriere della Sera l'uomo ha difeso con forza l'onore del fratello a un anno dalla sua morte. Parole necessarie per cancellare lo spiacevole chiacchiericcio scatenatosi dopo la scomparsa dell'attore, descritto da molti come un tossicodipendente.

Il 30 dicembre 2021 Paolo Calissano è stato trovato morto nel suo appartamento a Roma, stroncato da un mix letale di psicofarmaci. L'interprete della popolare soap "Vivere" e di miniserie come "Dottoressa Giò" a "Linda e il Brigadiere" soffriva da tempo di depressione, ma nessuno avrebbe mai pensato che potesse morire a soli 54 anni. A rendere ancora più tremenda la sua scomparsa erano stati gli episodi legati alla droga di cui il suo passato era costellato: dalla morte per overdose di una donna brasiliana nella sua casa di Roma all'arresto per essere stato trovato positivo alla cocaina mentre guidava. Per questo, quando l'attore è stato trovato privo di vita nel suo appartamento, le voci che a stroncarlo fosse stata la droga hanno preso il sopravvento.