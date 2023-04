“L’ho perdonata”. Giorgio Manetti pronto a rivedere Gemma Galgani a Uomini e Donne

Era il 4 settembre del 2015 quando Gemma Galgani aveva deciso di mettere la parola fine alla relazione nata all’interno di Uomini e Donne con Giorgio Manetti. E adesso, a distanza di diversi anni, “George” - come era stato ribattezzato all’interno del programma - in una recente intervista per Nuovo TV ha rivelato di avere perdonato la dama più chiacchierata del trono over, Gemma.

La rottura con Gemma Galgani

L’ex cavaliere del dating show di Canale 5 ha rilasciato un’intervista a Nuovo TV in cui non ha potuto fare a meno di parlare della sua esperienza a Uomini e Donne e, inevitabilmente, anche della Galgani. Proprio nel lontano settembre del 2015, Gemma aveva rifiutato di uscire con lui dal programma, definendo l’eventuale uscita “una scelta senza amore”. Tutti ricorderemo quanto la dama all’epoca avesse mostrato il suo interesse nei confronti del suo “George”; eppure, aveva deciso comunque di mettere la parola fine alla loro relazione, nonostante - a detta di Manetti - Gemma fino all’ultimo istante sarebbe voluta uscire insieme a lui dal programma: “Certo che mi ricordo di quel fatidico 4 settembre 2015, quando disse di voler chiudere. Anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma”, così ha raccontato l’ex cavaliere a Nuovo TV.

Il perdono di Gemma

Naturalmente, la decisione della Galgani non venne presa benissimo da Manetti e infatti, da quel momento, si sono susseguite diverse diatribe tra i due. Ad oggi, però, “Il gabbiano” – come lo chiamava Gemma – sembra averla perdonata e così, ricordando il rifiuto della dama, ha rivelato: “L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”. Inoltre, l’ex cavaliere sembra ricordare molto piacevolmente la frequentazione con Gemma tanto da aver riferito: “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”.

L’ipotetico ritorno a Uomini e Donne

È già da qualche tempo che si vocifera circa la possibilità del ritorno di Giorgio Manetti nella trasmissione pomeridiana di Canale 5. Infatti, lo scorso gennaio, in un’altra intervista al settimanale Nuovo TV, aveva ammesso: “Ritornare a fare Uomini e Donne? Se dovessi risponderti subito ti direi di sì. E comunque sì, tornerei e lo farei anche per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’. Il punto è che mi chiedo chi delle persone in studio possano farlo perché da quello che mostrano in tv credo che molti di loro non ne siano in grado”.

Insomma, non ci resta altro che attendere per capire se Giorgio Manetti tornerà o meno a far parte del trono over. Nel frattempo, i più speranzosi hanno iniziato a fantasticare sul ritorno di fiamma di “George” e Gemma.