L’incontro a Roma, la cena a Positano, le nozze lampo: la storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

Alessandra Mastronardi si appresta a sbarcare su Prime Video al fianco di Pif ne “Il ministero dell’Amore”, commedia romantica diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Per l’attrice è un momento d’oro sia in campo professionale che privato. Negli scorsi giorni, infatti, è stata paparazzata in compagnia del nuovo compagno, l’imprenditore greco Alessandro Pirounis. La relazione arriva a due anni di distanza dalla fine del matrimonio con Gianpaolo Sannino, l’uomo a cui è stata legata fino a marzo 2024.

L'Università e i Cesaroni

Marzo 2007. Alessandra è reduce dal successo della serie “I Cesaroni”. E’ a Roma per girare la seconda stagione della fiction quando incontra Gianpaolo. Lui, salentino, è a Roma per studiare Medicina alla Sapienza e grazie ad amici in comune si conoscono. “Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane.Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati. Mi ha detto: 'Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare' e invece me ne sono innamorata perdutamente. È successo anche a lui”, racconterà l’attrice a Vanity Fair anni dopo l'incontro.

L’addio dopo pochi mesi

Gennaio 2008. Alessandra è impegnata nelle riprese della serie tv “Romanzo Criminale” e, nello stesso periodo, è sul set del film “Non smettere di sognare”. La distanza, la giovane età e progetti differenti allontanano l’attrice da Gianpaolo e l'addio tocca profondamente Alessandra: “Eravamo giovani, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui ma è stato irremovibile”, dichiarò a Vanity Fair.

L’incontro anni dopo

Aprile 2019. Alessandra è legata all’attore scozzese Ross McCall ed è da poco rientrata dagli Stati Uniti dove ha ultimato le riprese del film "Il Talento di Mr C”, recitando al fianco di Nicolas Cage e Pedro Pascal. A Roma incontra per caso Gianpaolo, che nel frattempo è diventato un dentista affermato nella Capitale, e i due tornano a sentirsi: “Ci sentivamo ogni tanto, una volta all'anno, a volte anche mai. C'erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c'erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui”.

Il ritorno di fiamma

Giugno 2022. Alessandra è reduce dalla fine della relazione con McCall. In occasione delle nozze di alcuni amici in comune incontra nuovamente Gianpaolo e la relazione riparte da dove si era interrotta anni prima. "E non ci siamo più lasciati”, rivelerà l'attrice anni dopo.

La proposta a Positano

Settembre 2022. Durante un weekend a Positano Gianpaolo sorprende Alessandra durante una cena con la proposta di nozze . "Era uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando.... L'anello non l'ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un'ora", rivelerà l’attrice.

La prima alla Scala

Dicembre 2022. Alessandra e Gianpaolo ufficializzano la relazione in occasione della prima della Scala di Milano. Si tratta del primo evento pubblico al quale partecipano come coppia e gli obiettivi dei fotografi sono tutti per loro.

Le nozze a Capri

8 luglio 2023. Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino scelgono Capri per coronare il loro sogno d’amore. Le nozze si celebrano nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri alla presenza di oltre cento invitati.Poi, a bordo di una barca, trascorrono la luna di miele tra la Costiera Amalfitana e le isole Eolie lontano dalle attenzioni della stampa scandalistica.

La separazione

Marzo 2024. Le riviste di gossip parlano di una crisi tra Alessandra e Gianpaolo e l’attrice viene più volte fotografata da sola, alimentando le voci sulla presunta fine del suo matrimonio con Sannino. La conferma della separazione arriva attraverso le pagine di Grazia, dove Alessandra conferma la rottura: “E’ stato un anno difficile quello appena trascorso.

Non è un segreto che io mi sia sposata poco tempo fa e non è un segreto che sia finita.Succede, nessuno si augura che accada con questi tempi, però, ahimé,ci sono cose che nessuno si aspetta e avrebbe mai voluto”. Sulle motivazioni della separazione, però, la coppia ha mantenuto il massimo riserbo.