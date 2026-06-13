Lo stadio, Venezia, la nascita di Anna: la storia d’amore tra Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni

Quattro mesi dopo l'annuncio ufficiale - avvenuto all’ultimo festival di Sanremo - Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sposano. Il matrimonio tra il cantautore e l’imprenditrice romana si celebrerà tra poche ore nella storica Pieve di San Nicola a Capalbio in Toscana. Le nozze sono il coronamento di una relazione iniziata nel 2017, quando Tommaso e Carolina si conobbero a un evento sportivo.

La partita di calcio

Primavera 2017. I Thegiornalisti sono appena usciti in radio con il singolo “Pamplona”, brano nato in collaborazione con Fabri Fibra. Durante una pausa dagli impegni lavorativi, Tommaso Paradiso incontra Carolina Sansoni. "L'ho vista seduta sugli spalti dello stadio dietro di me. Da lì ho scatenato l’inferno” raccontò a Maurizio Costanzo nel 2020 nel programma “L’Intervista”. “Carolina si è innamorata di Tommaso, non mi ha mai considerato come il cantante dei TheGiornalisti", dichiarò Paradiso nel corso della stessa intervista.

Il Festival di Venezia

Agosto 2017. Dopo mesi di rumors, Tommaso e Carolina ufficializzano la loro storia con la prima uscita pubblica. L’occasione giusta è la cerimonia di apertura della 74esima Mostra del cinema di Venezia. Sul red carpet gli obiettivi dei fotografi sono tutti per loro ma spenti i riflettori la coppia si gode la relazione lontano dagli occhi di fan e stampa.

La dedica

Settembre 2018. L’album “Love” dei Thegiornalisti è in uscita, il brano che anticipa la pubblicazione del disco è “New York”. Nel videoclip del singolo, per la prima volta, compare anche Carolina ma l’elenco delle canzoni che Tommaso ha scritto per la compagna sono molte da “Completamente” a “Riccione” fino a “Questa nostra stupenda storia d'amore”.

L'intervista con Costanzo

Nel 2020 Tommaso Paradiso è ospite di Maurizio Costanzo a “L’intervista” e confessa di voler diventare presto padre. La relazione con Carolina è ormai matura e il sogno di allargare la famiglia è concreto: “Ci lega un grande amore. È la mia musa. Vorrei dodici figli, non vedo l'ora che capiti. Vorrei tanto fare il papà”.

La nascita della figlia

Autunno 2024. Carolina e Tommaso annunciano di essere in attesa del loro primo figlio. Dopo settimane di indiscrezioni la coppia conferma che la famiglia si allargherà. La piccola Anna nasce l'anno successivo, il 28 aprile 2025. E’ Carolina a condividere la notizia sui social: “Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto”. Poi la dedica a Anna: “Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te”.

L'annuncio delle nozze

Febbraio 2026.Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo con il brano "I Romantici", canzone dedicata a Carolina.

Alla vigilia della prima serata all’Ariston la coppia pubblica un video su TikTok, nel quale Tommaso e Carolina ballano insieme sulle note di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci e lei mostra l’anello di fidanzamento. E’ l’annuncio ufficiale delle nozze, che si celebrano oggi a Capalbio.